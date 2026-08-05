CDMX endurece estrategia contra el despojo: promete restitución de inmuebles en 15 días

CDMX endurece estrategia contra el despojo con restitución de inmuebles en 15 días y defensoría especializada

El Gobierno de la Ciudad de México anunció un reforzamiento de la estrategia contra el delito de despojo mediante un paquete de ocho acciones que incluye la creación de una Defensoría Jurídica de la Propiedad, un programa masivo de regularización patrimonial, nuevos plazos para asegurar y restituir inmuebles en un máximo de 15 días, así como la judicialización de los casos en 30 días cuando exista evidencia suficiente.

Fue en la presentación de la estrategia “Protección del Patrimonio Familiar” donde la jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que el Gabinete Interinstitucional contra el Despojo ha recibido más de mil casos desde su creación, de los cuales 388 fueron identificados como presuntos despojos, logrando 317 acciones entre restituciones, aseguramientos y otras medidas, lo que representa una efectividad de 82 por ciento.

Sostuvo que las estadísticas muestran que la incidencia del delito se ha mantenido estable desde 2019, con un promedio de entre 10 y 11 denuncias diarias, pese a versiones que apuntan a un incremento del fenómeno.

Las medidas mencionadas fueron un programa permanente de regularización, escrituración y sucesión de propiedades para brindar certeza jurídica a quienes aún carecen de documentos que acrediten la propiedad de sus inmuebles.

La administración capitalina también pondrá en marcha una Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo, dependiente de la Consejería Jurídica, que ofrecerá asesoría permanente y jornadas semanales en el Zócalo para atender a personas afectadas e incluso asumir la representación legal en casos de grupos prioritarios.

Otra de las medidas consiste en establecer un protocolo único de atención para llamadas de emergencia relacionadas con posibles despojos, coordinando la actuación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia y otras dependencias, además de fortalecer la investigación para detectar patrones criminales y redes dedicadas a este delito.

También se creará un equipo especial de control interno para investigar posibles actos de corrupción de servidores públicos vinculados con casos de despojo y se impulsará una campaña preventiva acompañada de una cartilla con recomendaciones para proteger el patrimonio familiar.

Fiscalía reporta 185 inmuebles restituidos

La fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde Luján, explicó que las reformas al Código Penal permiten sancionar el delito de despojo hasta con 22 años de prisión cuando existen agravantes, como afectar a personas vulnerables, utilizar simulación de actos jurídicos o lucrar con inmuebles públicos o áreas naturales protegidas.

Precisó que muchas denuncias corresponden en realidad a conflictos civiles o familiares y no necesariamente al delito de despojo, situación que explica parte de las cifras registradas por la Fiscalía.

La funcionaria informó que, desde la creación del Gabinete contra los Despojos, se han atendido mil 32 casos; de ellos, 644 correspondieron a asuntos civiles y 388 fueron identificados como posibles despojos.

En estos últimos se realizaron 317 acciones, entre ellas 185 restituciones de inmuebles, 84 aseguramientos y 48 intervenciones adicionales.

También dio a conocer que la alcaldía Cuauhtémoc registra la mayor tasa de denuncias por despojo con 37.6 casos por cada 100 mil habitantes, seguida por Benito Juárez con 30.6 y Venustiano Carranza con 27, mientras que el promedio de la ciudad es de 21.4 casos por cada 100 mil habitantes.

Como parte del fortalecimiento institucional, la Fiscalía creará una Unidad de Análisis Criminal para identificar redes delictivas, una Agencia de Judicialización Rápida para atender expedientes con evidencia suficiente y una agencia especializada en investigaciones estratégicas enfocada en desarticular grupos criminales vinculados con el despojo y posibles actos de corrupción.

Además, reiteró que los nuevos plazos contemplan asegurar y restituir inmuebles en 15 días y judicializar los casos en un máximo de 30 días cuando la documentación permita acreditar plenamente la propiedad y la posesión.

Gobierno reforzará prevención y respuesta inmediata

La Consejería Jurídica anunció la creación de una Alerta Registral Institucional y de una Unidad de Inteligencia Registral para detectar movimientos irregulares sobre inmuebles, además de un programa de asesoría gratuita con 100 abogados que brindarán atención semanal en el Zócalo, especialmente a personas mayores, mujeres e integrantes de grupos prioritarios.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez explicó que las denuncias podrán presentarse mediante el número de emergencias 911 o directamente al Gabinete contra el Despojo al 55 53 45 81 20, y aseguró que la policía atenderá estos reportes con tiempos de respuesta inferiores a tres minutos cuando exista una emergencia. Añadió que en lo que va del año han sido detenidas 46 personas por el delito de despojo.

En tanto, el secretario de Gobierno, César Cravioto indicó que la dependencia reforzará las tareas preventivas mediante asambleas ciudadanas, monitoreo de redes sociales y equipos especializados que acompañarán a las víctimas desde la denuncia hasta la restitución del inmueble o, en su caso, brindarán asesoría jurídica cuando se trate de conflictos civiles.

Al presentar la estrategia, Clara Brugada afirmó que “tener una escritura o un registro notarial en regla, es la mejor protección contra el despojo”, y sostuvo que el gobierno capitalino emprenderá “el plan más grande de regularización en la Ciudad de México”.

Más adelante aseguró que “en la Ciudad de México no habrá espacio para las redes de despojo ni para los cárteles inmobiliarios” y que “frente al despojo, este gobierno actuará con toda la fuerza de la ley”.