Metrópoli

El evento fue coordinado a través del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva

Naucalpan realiza jornada integral “Caravana Estamos Contigo”

Por Diana Chávez Zea
Naucalpan realiza jornada integral “Caravana Estamos Contigo”
Naucalpan realiza jornada integral “Caravana Estamos Contigo”

Con el objetivo de respaldar la economía familiar y promover el bienestar social, se llevó a cabo la jornada integral “Caravana Estamos Contigo” en la colonia San José Poza Honda.

El evento fue coordinado a través del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva (IMNIS). La jornada se instaló directamente en la calle San José, lugar al que acudieron vecinas y vecinos de la zona para acceder a una amplia gama de servicios públicos, legales y de salud de manera completamente gratuita.

Uno de los beneficios de mayor impacto durante la jornada fue la condonación del 100% en el costo de expedición de documentos oficiales. Gracias a esta medida, los asistentes pudieron tramitar sin costo alguno:

  • Actas de nacimiento
  • Actas de matrimonio
  • Tramitación de divorcios
  • Actas de defunción

Esta acción permitió a decenas de familias de la comunidad regularizar su situación jurídica y obtener documentación oficial actualizada, garantizando su derecho a la identidad sin impactar el presupuesto de sus hogares.

Tendencias