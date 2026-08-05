Naucalpan realiza jornada integral “Caravana Estamos Contigo”

Naucalpan realiza jornada integral “Caravana Estamos Contigo”

Con el objetivo de respaldar la economía familiar y promover el bienestar social, se llevó a cabo la jornada integral “Caravana Estamos Contigo” en la colonia San José Poza Honda.

El evento fue coordinado a través del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva (IMNIS). La jornada se instaló directamente en la calle San José, lugar al que acudieron vecinas y vecinos de la zona para acceder a una amplia gama de servicios públicos, legales y de salud de manera completamente gratuita.

Uno de los beneficios de mayor impacto durante la jornada fue la condonación del 100% en el costo de expedición de documentos oficiales. Gracias a esta medida, los asistentes pudieron tramitar sin costo alguno:

Actas de nacimiento

Actas de matrimonio

Tramitación de divorcios

Actas de defunción

Esta acción permitió a decenas de familias de la comunidad regularizar su situación jurídica y obtener documentación oficial actualizada, garantizando su derecho a la identidad sin impactar el presupuesto de sus hogares.