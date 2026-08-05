Destaca Azucena Cisneros clausura de 120 tomas clandestinas de agua durante su administración

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, destacó que en un año y siete meses que va de su administración se ha combatido uno de los delitos que más aqueja a la gente: el huachicol de agua.

La edil señaló que hasta ahora han clausurado 120 tomas clandestinas en todo el municipio, además de que han rehabilitado 24 pozos en beneficio de los habitantes de Ecatepec.

“Eso nos permitió reestablecer muy rápido el agua. Mucha del agua que se recuperó en Ecatepec solo fue abriendo la válvula que tenían cerrada. Se hizo un negocio de lo público en Ecatepec”, señaló.

Apuntó que rescatar y recuperar la institucionalidad y dotar de derechos a los vecinos ha sido una hazaña pero que aún falta mucho por hacer.