Metrópoli

Las acciones incluyen inmunizaciones, vigilancia epidemiológica y valoración clínica

Con aplicación de mil 200 vacunas, inicia Edomex jornada de salud preventiva para ganado bovino

Por Jesús Sánchez
Edomex

La Secretaría del Campo del Estado de México (Secampo) inició la Jornada de Aplicación de Medicina Preventiva para Ganado Bovino, una estrategia permanente orientada a prevenir enfermedades respiratorias e infecciones abdominales, así como a fortalecer la vigilancia zoosanitaria en las unidades de producción pecuaria.

El director General de Sanidad e Inocuidad Alimentaria Estatal, Luis Antonio Huerta Alba, quien explicó que esta jornada acerca servicios de medicina preventiva directamente a las y los productores pecuarios para proteger la salud del ganado de gran tamaño como vacas, toros, bueyes y caballos.

Las acciones incluyen la aplicación de mil 200 dosis de la vacuna Bacterina Polivalente de 11 vías, la vigilancia epidemiológica para el control de ectoparásitos como garrapatas y pulgas, así como la valoración clínica de los animales para detectar oportunamente enfermedades como el Gusano Barrenador del Ganado.

Las primeras aplicaciones comenzaron en las comunidades de San Luis Taxhimay y Loma Alta Taxhimay, en el municipio de Villa del Carbón, donde se prevé atender a 600 bovinos pertenecientes a 40 personas productoras.

Huerta Alba señaló que esta región se encuentra en fase de control de enfermedades como la tuberculosis bovina; sin embargo, destacó que siempre es más eficiente prevenir que atender brotes.

Durante agosto, la estrategia se extenderá en coordinación con las Delegaciones Regionales de Desarrollo Agropecuario de Jilotepec, Amecameca y los ayuntamientos que las conforman. La programación de las siguientes aplicaciones dependerá de l

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