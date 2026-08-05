Con aplicación de mil 200 vacunas, inicia Edomex jornada de salud preventiva para ganado bovino

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La Secretaría del Campo del Estado de México (Secampo) inició la Jornada de Aplicación de Medicina Preventiva para Ganado Bovino, una estrategia permanente orientada a prevenir enfermedades respiratorias e infecciones abdominales, así como a fortalecer la vigilancia zoosanitaria en las unidades de producción pecuaria.

El director General de Sanidad e Inocuidad Alimentaria Estatal, Luis Antonio Huerta Alba, quien explicó que esta jornada acerca servicios de medicina preventiva directamente a las y los productores pecuarios para proteger la salud del ganado de gran tamaño como vacas, toros, bueyes y caballos.

Las acciones incluyen la aplicación de mil 200 dosis de la vacuna Bacterina Polivalente de 11 vías, la vigilancia epidemiológica para el control de ectoparásitos como garrapatas y pulgas, así como la valoración clínica de los animales para detectar oportunamente enfermedades como el Gusano Barrenador del Ganado.

Las primeras aplicaciones comenzaron en las comunidades de San Luis Taxhimay y Loma Alta Taxhimay, en el municipio de Villa del Carbón, donde se prevé atender a 600 bovinos pertenecientes a 40 personas productoras.

Huerta Alba señaló que esta región se encuentra en fase de control de enfermedades como la tuberculosis bovina; sin embargo, destacó que siempre es más eficiente prevenir que atender brotes.

Durante agosto, la estrategia se extenderá en coordinación con las Delegaciones Regionales de Desarrollo Agropecuario de Jilotepec, Amecameca y los ayuntamientos que las conforman. La programación de las siguientes aplicaciones dependerá de l