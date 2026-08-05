Edomex se suma a la Jornada Nacional de Reforestación

Delfina Gómez Álvarez

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó que se suma a la Jornada Nacional de Reforestación coordinada por el gobierno federal, esto como parte de las acciones de cuidado y cultura de protección ambiental.

“Además de los 125 municipios, también van a participar los secretarios que integran el Gabinete, así como los integrantes de la Mesa de Paz, el sector educativo, el sector de salud, el de bienestar, el de campesinos, que es muy importante, nuestros ejidatarios, empresarios. Lo que queremos es lograr la conciencia de nuestros ciudadanos, que es importante cuidar, preservar y trabajar para el bien de nuestro medio ambiente”, afirmó la Gómez Álvarez.

La mandataria estatal realizó un enlace en vivo a la conferencia de prensa matutina, luego de encabezar la Mesa de Paz 147, espacio donde destacó que en la entidad se han restaurado y reforestado más de 8 mil hectáreas con una inversión de más de 22 millones de pesos en beneficio de 600 núcleos agrarios y personas. Además, se ha tenido una producción de 28.5 millones de plantas y se han repoblado más de 30 mil hectáreas de áreas forestales afectadas.

Además, Sheinbaum destacó el “Proyecto Bosque-Escuela” a través del cual niñas y niños realizan visitas guiadas, reciben pláticas, educación y cultura forestal.