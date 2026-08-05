Disputa entre Morena y PAN por estatuas de Fidel Castro y el Che en la Cuauhtémoc

Morena y PAN chocan por propuesta de Rojo de la Vega sobre estatuas de Castro y el Che

Las bancadas de Morena y el PAN en el Congreso de la Ciudad de México fijaron postura ante la posible reinstalación de las estatuas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara en la alcaldía Cuauhtémoc —anunciada recientemente por la jefa de Gobierno Clara Brugada—; los legisladores intercambiaron señalamientos sobre las prioridades del Gobierno capitalino y de la administración encabezada por Alessandra Rojo de la Vega.

Lo anterior, luego de que Rojo de la Vega propusiera al Gobierno capitalino entregar las estatuas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara (que actualmente se encuentran bajo resguardo), a cambio de camiones recolectores de basura o materiales para obras públicas, con el argumento de evitar una nueva inversión en la elaboración de esculturas.

La alcaldesa también lamentó que los recursos públicos sean utilizados para la edificación de estatuas y no para atender las necesidades de las y los ciudadanos.

“Fueron dos dictadores que torturaron en campos de trabajo forzado a todos aquellos que pensaban deferente”, comentó al señalar que no entraría en discusión si se tratara de estatuas que honren a las madres buscadoras o al personal médico.

Por lo anterior, el diputado de Morena, Paulo García, acusó a la alcaldesa de buscar “reflectores” mediante controversias políticas, en lugar de atender problemas como el mantenimiento de calles, el drenaje y los servicios urbanos.

“Ojalá las horas que le dedica a ser vocera del conservadurismo global se las dedicara a atender los problemas de la gente en las calles”, expresó el morenista.

El morenista señaló que es “absurdo” hablar de despilfarro cuando ni siquiera se ha anunciado formalmente el proyecto en cuestión.

“Rojo de la Vega prefiere reaccionar a rumores y generar indignación anticipada antes que ocuparse de lo que sí está bajo su responsabilidad directa: las calles, el drenaje y los servicios de la Cuauhtémoc”, acusó.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno local mantiene una inversión permanente en la alcaldía Cuauhtémoc; además destacó proyectos como el Jardín Flotante de Calzada de Tlalpan, la regeneración urbana de Tlatelolco y la rehabilitación de la Zona Rosa.

Recordó que el Gobierno de la Ciudad de México aumentó el presupuesto destinado a la alcaldía de 3 mil 816.7 a 4 mil 152.2 millones de pesos entre 2024 y 2025, un incremento de 335.6 millones de pesos, equivalente al 8.8%, como parte del mayor monto histórico otorgado a las alcaldías capitalinas.

PAN respalda a Rojo De la Vega

En respuesta, el panista Raúl Torres Guerrero respaldó a la alcaldesa y afirmó que la discusión no debería centrarse en la reinstalación de las esculturas de los líderes revolucionarios cubanos, sino en destinar mayores recursos para infraestructura y servicios públicos.

Destacó que las necesidades de la capital se encuentran en rubros como transporte, seguridad, atención a las mujeres y obra pública, por lo que llamó a priorizar esas acciones por encima de debates relacionados con monumentos.

Además, hizo un llamado a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para trabajar de manera coordinada con la alcaldesa de Cuauhtémoc en proyectos que beneficien a los habitantes de la demarcación.

Y lamentó que las y los diputados de Morena en el Congreso local, “no logren entender la dinámica social, económica y cultural de esta ciudad”, y hagan un debate por estatuas de “asesinos, dictadores y delincuentes como Fidel Castro y “Che” Guevara, en vez de hacer debate público por las carencias y propuestas en beneficio de la Ciudad y su calidad de vida”.