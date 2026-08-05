Texcoco recibió las Caravanas Itinerantes para facilitar el acceso a diversos trámites

La Alameda Municipal de Texcoco recibió a las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social con el objetivo de acercar 125 trámites a los habitantes ante dependencias municipales, estatales o federales.

Durante la ceremonia inaugural, el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, acompañado por la presidenta honoraria del DIF Municipal, Yesenia Armas Tobón, dio la bienvenida a las distintas autoridades presentes: el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de México, Jesús George Zamora; la Magistrada María Alejandra Almazán Barrera, en representación del presidente del Tribunal Superior de Justicia; el Notario Público Sergio de la Rosa Pineda; y la Diputada Local María José Pérez Domínguez.

El edil municipal destacó que este espacio ofrece una atención integral, inmediata, de calidad y calidez, por lo que invitó a los vecinos de Texcoco a acercarse a realizar sus trámites.

“A partir de este martes 4 de agosto y hasta el sábado 8 de este mes, se ofrecerán 125 servicios diferentes a la población, en su mayoría gratuitos. Aquellos que tienen costo están muy por debajo de la tarifa habitual de las dependencias”, señaló.

Asimismo, agradeció a la Gobernadora del Estado de México por acercar esta iniciativa al municipio, abriendo oportunidades para que los texcocanos accedan a un trato justo por parte de las autoridades.

Como parte del evento inaugural, se hizo entrega de documentos a beneficiarios: la señora Cristina García tramitó su testamento de forma gratuita, el señor Vicente Ayala Espejel recibió su acta de nacimiento, y los ciudadanos Javier Baltazar López, Maribel García Pérez y Paola Romero Pérez obtuvieron sus respectivos documentos.

Las Caravanas concluyeron su jornada del martes a las 15:00 horas, pero continuarán abiertas al público el miércoles, jueves, viernes y sábado a partir de las 9:00 horas en la Alameda de Texcoco.