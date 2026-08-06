Asesor jurídico de invasora hace vacío a Carlota “N” en audiencia intermedia

Abuelita Carlota

La audiencia intermedia de Carlota “N”, adulta mayor que asesinó a balazos a los miembros de un sindicato de invasores en Chalco, Estado de México, se aplazó por segunda ocasión, debido a que no el asesor jurídico de Lourdes Yohana “N”, una de las víctimas indirectas, no asistió.

Lourdes Yohana “N”, es integrante de una organización social autodenominada “Sindicato 22 de Octubre”, cuyos integrantes son investigados dentro de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad” y la “Operación Restitución”. Aunque se mantiene en prisión, en esta audiencia se encuentra como víctima indirecta, ya que uno de los invasores asesinados era su familiar.

Tras cuatro meses, tiempo en el que la defensa de Carlota “N” retiró un juicio de amparo para librar la vinculación a proceso porque, alegaban, la detención aparentemente se realizó de manera ilegal, se reanudó la audiencia en la que se expondrían los medios de prueba para que la Fiscalía endureciera las pruebas en contra de la adulta mayor y sus hijos, mientras que la defensa de los imputados, anunciaron, presentarían evidencias que tirarían los señalamientos delictivos.

Sin embargo, una vez iniciada la audiencia en los juzgados del penal de Chalco, la autoridad anunció que el asesor privado de Lourdes Yohana “N” no acudió al llamado, además, Carlota “N” — quien se encuentra bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria — no fue notificada de la reanudación del proceso penal.

Arturo Santana, hijo de Carlota “N”, declaró que la falta del asesor jurídico es una táctica para retrasar el proceso, por lo que si esta persona no asiste nuevamente, le solicitarán al juez que se cambie.

Por lo tanto, se fijó el próximo 20 de agosto para la continuación de la audiencia intermedia.

“Estamos tranquilos, sabíamos que esto podía pasar, ellos están ejerciendo algunas tácticas dilatorias porque hoy hasta el fiscal estuvo presente y la asesoría legal del menor, excepto la de la señora Lourdes”, dijo Arturo Santana.

Lourdes Yohana “N” y Héctor “N” — otro de sus cómplices enfrentarán una audiencia inicial el próximo siete de agosto por el delito de robo a casa habitación en contra de Mariana “N”, hija de Carlota “N”, por la sustracción de sus muebles y dinero en efectivo cuando invadieron su casa ubicada en Ex Hacienda de Guadalupe, en Chalco.

“A mi hermana Mariana le saquearon la casa, le robaron los muebles, su dinero, su ropa. Nosotros presentamos un video donde esta gente está descargando los muebles de mi hermana en una de sus casas de seguridad invadida en Ex Hacienda de Guadalupe; de lo que le robaron a mi hermana, yo estimo unos 300 mil pesos, ella tenía más de 70 mil pesos en efectivo, mismos que se llevaron”, concluyó Santana.

En un video compartido por la defensa de Carlota “N” se observa la manera en la que los invasores — algunos asesinados por la adulta mayor — retiran los muebles y pertenencias de la casa de Mariana “N”. El 27 de marzo del 2025, a las 11: 00 horas — días antes del conflicto — los despojadores abordaron una camioneta de carga color gris, donde llevaron sillas, mesas y sillones hacia una casa en un fraccionamiento.

El mismo día, a las 22:58, dos hombres sostienen en la parte trasera de la misma camioneta una cabecera de una cama, mientras abandonan un fraccionamiento.

No es la primera vez que se retrasa una audiencia por este caso, en noviembre del 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no acudió a la audiencia de revisión de Carlota “N”, donde se discutiría la posible salida del Reclusorio.

El fiscal no llegó, se le contactó y dijo que se encontraba en el municipio de Toluca, a lo que la juez le impuso una multa de 20 UMAS, equivalente a dos mil 262 pesos.