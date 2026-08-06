Delfina Gómez reporta avances en seguridad al inaugurar congreso internacional

El Gobierno del Estado de México inauguró este jueves el 8º Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad Social “De la Proximidad a la Paz: estrategias que funcionan”, un encuentro que reúne a más de 40 especialistas nacionales e internacionales para analizar experiencias y estrategias en materia de prevención del delito, proximidad social y seguridad ciudadana.

La gobernadora Delfina Gómez afirmó que uno de los retos de las instituciones es fortalecer la confianza de la ciudadanía mediante una estrategia de seguridad basada en la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y en la cercanía con la población.

La mandataria señaló que las acciones emprendidas en coordinación con el Gobierno federal forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y aseguró que la administración estatal continuará impulsando un modelo de seguridad con énfasis en la prevención y la proximidad social.

Reportan avances en la Zona Oriente

Delfina Gómez detalló los resultados del Mando Unificado de la Zona Oriente, estrategia que actualmente opera en 15 municipios mexiquenses y que, según cifras oficiales, ha realizado más de 253 mil operativos sustentados en labores de inteligencia e investigación.

Esta estrategia, dijo, ha contribuido a una disminución de 36 por ciento en los homicidios dolosos y de 53 por ciento en el robo de vehículos en esa región.

Del mismo modo, la gobernadora indicó que la percepción de seguridad ha mostrado mejoras en municipios como Nezahualcóyotl, Naucalpan, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli y Toluca, con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Jornadas de paz y cooperación internacional

Como parte de las acciones de prevención, el gobierno estatal informó que se han realizado mil 255 Jornadas de Paz, en las que participaron más de 400 mil personas. También reportó la instalación de 100 Consejos de Paz y Justicia Cívica y el intercambio de más de 2 mil 700 armas de fuego mediante la campaña “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

El Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad Social se desarrollará del 6 al 7 de agosto en Nezahualcóyotl y contará con la participación de especialistas provenientes de México, Colombia, Chile, España, Italia, Perú y Reino Unido, además de representantes de la Organización de las Naciones Unidas.

El objetivo del encuentro es intercambiar experiencias, fortalecer las capacidades institucionales y analizar estrategias orientadas a la prevención del delito, la construcción de paz y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.