Plan Oriente: Iniciará en septiembre construcción de CECI del IMSS en Chalco

Delfina Gómez, Gobernadora del Estado de México y Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

Como parte de las acciones del Plan Oriente para el Estado de México, en septiembre comenzará la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Chalco.

El inmueble se ubicará en la colonia Granjas de Chalco y contará con capacidad para atender a 110 niñas y niños desde los 43 días de nacidos y hasta los cuatro años de edad.

El nuevo centro forma parte de la estrategia federal para ampliar la cobertura de servicios de cuidado infantil.

Según lo informado, los CECI sustituyen el modelo tradicional de guarderías mediante instalaciones construidas específicamente para la atención de la primera infancia, en lugar de operar en inmuebles adaptados.

El modelo contempla medidas de seguridad como sistemas contra incendios, cámaras de videovigilancia y espacios diseñados para el cuidado infantil. Además, ofrecerá servicios de alimentación, atención pedagógica y actividades enfocadas en el desarrollo integral de las niñas y los niños.

El diseño de estos centros fue elaborado en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el propósito de adaptar las instalaciones a las características y necesidades de cada región donde serán construidos.

A nivel nacional, el Gobierno de México prevé la construcción de mil Centros de Educación y Cuidado Infantil durante el actual sexenio, con la meta de generar 500 mil nuevos espacios para la atención de niñas y niños.

El CECI de Chalco será uno de los primeros proyectos en iniciar obras durante septiembre como parte de las acciones contempladas en el Plan Oriente para el Estado de México.