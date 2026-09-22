Suman 12 MP y 18 PDI para acelerar la investigación de casos de despojo

Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro (Traslado de Christian Von Roehrich al búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México/Galo Cañas Rodríguez)

La Fiscalía capitalina integró personal a la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), con la finalidad de apresurar las investigaciones en carpetas de investigación por despojo.

Un mes atrás, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde, se comprometió a acelerar las indagatorias de los casos que requieren mayor número de datos de prueba, con el fortalecimiento del equipo de Ministerios Públicos, Policías de Investigación y así dar mejor atención.

Alcalde Luján respondió a Crónica que en las últimas semanas se han integrado 12 agentes del Ministerio Público y 18 Policías de Investigación y mantiene conversaciones con el Gobierno de la Ciudad de México para fortalecer con más personal.

“Siempre la contratación de nuevo personal requiere presupuesto y eso siempre es complejo, pero hay muy buena voluntad para poder apoyar en el fortalecimiento y probablemente logremos incorporar otros nuevos 20 Ministerios Públicos, esa es nuestra meta y 20 Policías de Investigación para poder fortalecer estas estrategias”, anunció la fiscal.