Inauguran pavimentación de cinco calles en San Francisco de Asís, Ecatepec

Habitantes de la comunidad de San Francisco de Asís, en Ecatepec, podrán contar con mejores condiciones para trasladarse por sus calles, luego de que autoridades municipales inauguraron trabajos de pavimentación realizados mediante el programa “Cimientos de Esperanza”.

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, encabezó la inauguración de las obras, con las que fueron intervenidas cinco calles de esta comunidad. De acuerdo con el gobierno municipal, estas acciones forman parte de los trabajos que se realizan para mejorar las vialidades y atender las necesidades de los habitantes.

Durante el acto, se destacó que con la intervención de estas cinco calles, suman 42 vialidades recuperadas como parte de las acciones de mejoramiento urbano que se llevan a cabo en diferentes zonas del municipio. La pavimentación busca facilitar los recorridos diarios de los vecinos, tanto para quienes caminan por la zona como para quienes utilizan vehículos para trasladarse a sus trabajos, escuelas, comercios y otras actividades.

Las autoridades señalaron que contar con calles en mejores condiciones también permite mejorar la movilidad dentro de las comunidades, principalmente en lugares donde durante años los habitantes han solicitado atención para sus vialidades. El programa “Cimientos de Esperanza” forma parte de las acciones impulsadas por el gobierno municipal para realizar obras de infraestructura en las distintas comunidades de Ecatepec. A través de estos trabajos se busca atender zonas que requieren mantenimiento y mejorar los espacios utilizados diariamente por la población.

Durante la inauguración, la administración municipal resaltó la importancia de la participación de los habitantes y del trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía para llevar a cabo este tipo de obras. En San Francisco de Asís, los trabajos de pavimentación representan una mejora para las calles que utilizan los vecinos de manera cotidiana. La recuperación de las vialidades también puede contribuir a que los recorridos sean más accesibles y seguros para peatones y automovilistas.

La administración municipal destacó que las acciones forman parte de una estrategia para continuar con la recuperación de calles en diferentes comunidades de Ecatepec. El objetivo es que las obras lleguen a más zonas del municipio y respondan a las necesidades que presentan los habitantes. Con la entrega de estas cinco calles, el gobierno local aseguró que continuará trabajando en la rehabilitación de vialidades a través del programa “Cimientos de Esperanza”.

La inauguración también fue presentada por las autoridades como parte de los resultados de las acciones realizadas en materia de infraestructura urbana. Con las 42 calles recuperadas que se contabilizan dentro de este esquema, se busca avanzar en el mejoramiento de las condiciones de movilidad de las comunidades. Para los habitantes de San Francisco de Asís, la pavimentación representa un cambio en el entorno de sus viviendas y en las rutas que utilizan diariamente. Las calles son espacios fundamentales para la vida de las comunidades, por lo que su mantenimiento es una de las demandas frecuentes de los vecinos.

El gobierno municipal señaló que continuará impulsando este tipo de obras bajo la idea de trabajar de manera cercana con la población y atender las necesidades de las diferentes colonias y comunidades de Ecatepec. De esta manera, la pavimentación de las cinco calles en San Francisco de Asís se suma a las acciones de infraestructura que la administración municipal realiza para mejorar la movilidad y las condiciones urbanas del municipio.