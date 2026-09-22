No todas las denuncias son despojos, corresponden a otras conductas: FGJ

Despojo Fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján. (FGJCDMX)

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde, subrayó que de las 353 denuncias recibidas en agosto por el delito de despojo, no todas corresponden a este crimen, si no a otro tipo de conductas.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ciudad de México, se iniciaron dos mil 676 carpetas de investigación por despojo de enero a agosto del 2026. El mes de mayo con los números más altos con 361 denuncias, seguido de julio con 357 y agosto con 353 acusaciones. En tanto, con datos de la Fiscalía local, del cinco de agosto al 15 de septiembre, se recibieron 435 querellas en el Ministerio Público.

En los primeros ocho meses del 2026, se tiene un promedio de 334 denuncias por mes.

Por lo tanto, en respuesta a Crónica, Alcalde Luján resaltó que la estrategia para combatir este crimen, creada desde la Fiscalía de despojo, tiene la finalidad de orientar a las víctimas para dirigir los casos a la solución de las vías idóneas para su resolución y adicionalmente, generar una mejor clasificación de los ilícitos.

Del cinco de agosto al 15 de septiembre, la Fiscalía recuperó 235 inmuebles y aseguró 107, pero se sumaron 353 denuncias nuevas sólo en agosto, con un promedio mensual de más de 300.

“Hoy en día seguimos recibiendo en promedio 10 denuncias al día, pero lo que nos ha dado luz esta estrategia, esta clasificación que estamos haciendo es que muchas denuncias no son como tal despojos, si no son otro tipo de conductas y parte de la estrategia es orientar mejor esos casos”.

“Más adelante, con esta clasificación que estamos haciendo de despojos confirmados y de conductas que no constituyen despojos, los casos en revisión se están clasificando hacia un lado y hacia otro”.

“Hay otro fenómeno importante es que mucha gente se está acercando a denunciar casos del pasado, con la comunicación que se le ha dado al tema, la difusión también que de nuestra parte hemos hecho de la nueva estrategia, lo que hemos visto es que se acerca mucha gente de despojos de años anteriores, de meses anteriores, algunos casos con problemas de prescripción que son un reto, pero siempre con la voluntad de atender cada uno de ellos”, enfatizó la fiscal.

Denuncias por despojo 2026