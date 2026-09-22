Huixquilucan entrega más de 8 mil 600 uniformes y herramientas a servidores públicos

El Gobierno de Huixquilucan entregó más de 8 mil 600 uniformes, prendas de seguridad y herramientas de trabajo a servidores públicos de distintas áreas, con el propósito de fortalecer las condiciones en las que desempeñan sus actividades y contribuir a la prestación de servicios a la población.

Durante el acto, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que los equipos entregados permitirán al personal contar con los insumos necesarios para realizar sus labores. Señaló que los artículos adquiridos son de calidad y atribuyó la posibilidad de realizar esta inversión a las condiciones financieras del Ayuntamiento.

De acuerdo con información del gobierno municipal, fueron distribuidos más de 5 mil 100 uniformes y prendas de seguridad, además de cerca de 3 mil 590 herramientas de trabajo.

Los insumos fueron destinados a trabajadores de diferentes áreas de la administración municipal, entre ellos integrantes de cuadrillas operativas y personal administrativo.

Destacan disciplina financiera

La directora general de Administración de Huixquilucan, Vianney Jasso Padilla, señaló que la entrega representa una asignación de recursos materiales para que los servidores públicos puedan desempeñar sus funciones de manera adecuada.

Durante su intervención, destacó las acciones de la administración municipal relacionadas con el manejo de las finanzas públicas y afirmó que se han reducido deudas históricas del Ayuntamiento.

Equipo para mejorar la atención a la población

En representación de los trabajadores beneficiados, Felipe de Jesús Paz Barrera, servidor público de la Dirección General de Desarrollo Agropecuario y Forestal, afirmó que las herramientas y prendas entregadas contribuirán a realizar las labores cotidianas con mayor eficiencia.

El trabajador señaló que el equipo permitirá atender las solicitudes de habitantes de comunidades, colonias y fraccionamientos del municipio.

El Gobierno de Huixquilucan indicó que la entrega forma parte de las acciones orientadas a proporcionar mejores condiciones y herramientas de trabajo al personal municipal, con el objetivo de fortalecer la atención y los servicios que se brindan a la población.