Examen de control UNAM ¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes en transporte público?

Después de la confirmación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre la aplicación de un examen de Control Presencial, para verificar los resultados que se obtuvieron en la primera prueba de admisión al ciclo escolar 2026-2027, se anunciaron las sedes disponibles.

La máxima casa de estudios precisó que los aspirantes notificados deberán presentarse en las instalaciones habilitadas para el examen.

¿En qué estados se aplicará el examen de Control Presencial de la UNAM?

Los más de 58 mil estudiantes que presentarán una segunda evaluación serán distribuidos en cuatro sedes ubicadas en distintos estados del país:

Baja California

Guanajuato

Ciudad de México

Oaxaca

Para todos aquellos que aplicarán su diagnóstico en la CDMX, se puso a disposición el Palacio de los Deportes, el cual se ubica en avenida Río Churubusco y Añil s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes en metro?

Para poder arribar al recinto mediante el Sistema de Transporte Colectivo Metro, es necesario que transbordes a la Línea 9, la de color café, y descender en la estación Velódromo, para cruzar el puente peatonal hacia la Avenida Añil.

Las líneas del Metro que tienen correspondencia directa con la Línea 9 son:

Línea 1, Tacubaya.

Línea 2, Chabacano.

Línea 3, Centro Médico.

Línea 4, Jamaica

Línea 5, Pantitlán.

Línea 7, Tacubaya.

Línea 8, Chabacano.

Línea A, Pantitlán.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes en Metrobús?

Si quieres llegar a la sede establecida por la UNAM en Metrobús, debes llegar a la línea que va de Tacubaya a Tepalcates, y bajarte en la estación Iztacalco o Añil, la cual está a unos pasos del recinto.

En caso de que quieras tener una alternativa más en el transporte público de la CDMX, el Servicio de Transportes Eléctricos tiene una ruta del Trolebús que te deja en las inmediaciones del Palacio; solo tienes que solicitar tu bajada en la estación Velódromo. Esta línea va de Chapultepec al Centro de Transferencia Modal (CETRAM) de Pantitlán.