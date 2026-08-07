Fuertes lluvias provocan inundaciones en la Ciudad de México; se mantiene la alerta roja en varias alcaldías

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Una fuerte lluvia azota la capital del país desde la tarde de este viernes, provocando inundaciones en diversas zonas y la activación de alertas meteorológicas en varias alcaldías.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió un aviso urgente ante la persistencia de lluvias intensas y la alta probabilidad de caída de granizo. Se mantiene la alerta roja en Magdalena Contreras y Tlalpan, donde se reportan complicaciones en calles y colonias, además del desbordamiento del Río Magdalena cerca de las 17:50 horas.

Asimismo, se activó la alerta naranja en Álvaro Obregón, Coyoacán y Cuajimalpa, con riesgo de encharcamientos severos, corrientes de agua y caída de ramas o árboles. En el resto de la ciudad, once alcaldías permanecen bajo alerta amarilla, incluyendo Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

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El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias fuertes y chubascos durante la tarde y noche, con reducción de visibilidad en carreteras como la México-Toluca, México-Querétaro y México-Puebla.

Protección Civil recomendó portar paraguas e impermeable, evitar transitar por zonas inundadas, retirar basura de coladeras, resguardar documentos y desconectar electrodomésticos. También se exhorta a los automovilistas a conducir con precaución por el piso mojado y la visibilidad reducida.

La jornada se ha caracterizado por precipitaciones intensas acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, lo que ha generado afectaciones en gran parte de la capital.