Recupera PBI mercancía vaguada en 6.7 mdp y detienen a 472 ladrones en 2026

La policía Bancaria vigila la entrada de Bodega Aurrera (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), entre enero y julio de 2026 detuvo a 472 personas por robo de mercancía y se recuperaron productos con un valor de seis millones 730 mil 919 pesos.

Esta corporación brinda en clubes de precio, tiendas departamentales, supermercados y establecimientos de autoservicio ubicados en distintas alcaldías de la Ciudad de México, así como en municipios del Estado de México.

Las acciones se desarrollaron en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan y Gustavo A. Madero, además del municipio de Naucalpan, Estado de México.

Los oficiales detectaron a personas que intentaban salir de los establecimientos con diversos productos sin pagar. Los agentes ejecutaron las detenciones y pusieron a las personas involucradas a disposición del agente del Ministerio Público.

Entre los casos más relevantes, una mujer en una tienda departamental del municipio de Naucalpan, Estado de México, quien intentó robar mercancía con un valor cercano a los 108 mil pesos.

Asimismo, en una tienda departamental ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Coyoacán, efectivos de la PBI detuvieron a una mujer que intentó retirar mercancía valuada en 54 mil 898 pesos sin realizar el pago.

En una tienda de autoservicio de la alcaldía Tlalpan, los uniformados detuvieron a una mujer de 70 años de edad, señalada por intentar llevarse diversos productos con un valor aproximado de 47 mil 393 pesos.