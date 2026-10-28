Supervisan avances del Mexicable Línea 3 en Naucalpan; beneficiará a 40 mil usuarios diarios

Supervisan avances del Mexicable Línea 3 en Naucalpan

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, y el secretario de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa García, realizaron un recorrido de supervisión por las estaciones Izcalli Chamapa y El Molinito, que forman parte del proyecto del Mexicable Línea 3.

La obra contempla 11 estaciones distribuidas a lo largo de más de 9.5 kilómetros y está proyectada para beneficiar inicialmente a 40 mil usuarios diarios, principalmente habitantes de las comunidades ubicadas en las zonas altas de Naucalpan.

Durante la visita, las autoridades revisaron los avances de construcción, las estructuras, los elementos arquitectónicos, las instalaciones y los componentes electromecánicos de ambas estaciones. También verificaron que los trabajos correspondan con el proyecto ejecutivo, las especificaciones técnicas y el programa establecido.

En la estación Izcalli Chamapa se reportó un avance importante tanto en la ejecución de la obra civil como en la instalación de los sistemas electromecánicos. Asimismo, se revisaron las condiciones de los frentes de trabajo y la coordinación entre las distintas etapas de construcción y montaje.

El proyecto representa una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y, durante su proceso constructivo, genera más de mil 200 empleos directos y alrededor de 4 mil indirectos, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

Entre las características previstas para el sistema destacan cabinas modernas equipadas con energía solar, conexión wifi y videovigilancia, además de condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad para los usuarios.

En el recorrido también participaron Rosa María Zúñiga Canales, directora general del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM); Margarito René Chicho Escobar, director de Planeación, Proyectos y Construcción del organismo; Siclair Madero Gaytán, residente de obra del Mexicable Línea 3, e Israel Espíndola López, diputado local y presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables.

El Gobierno de Naucalpan señaló que mantiene la coordinación con las autoridades estatales para dar seguimiento a la ejecución de esta infraestructura, cuyo objetivo es mejorar la conectividad, reducir los tiempos de traslado y ofrecer una alternativa de transporte más eficiente y accesible.

Con la puesta en operación del Mexicable Línea 3, se busca facilitar la movilidad de las familias de las zonas altas del municipio y ampliar las opciones de transporte público para sus habitantes.