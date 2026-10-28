Perros envenenados en Parque España ¿Cuántos casos se han reportado y qué se sabe de quien está detrás de estos ataques en CDMX? (Pexels)

Autoridades de la Ciudad de México emitieron un informe el martes 27 de octubre alertando sobre una serie de envenenamientos dirigidos a perros de compañía en el Parque España, ubicado en la colonia Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos han derivado en la muerte de algunas mascotas y en la atención médica de urgencia para otras que lograron sobrevivir.

¿Cuántos casos se han reportado?

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, reportó que al menos cinco perros han resultado afectados por envenenamiento en el Parque España y sus alrededores. El balance actual contempla dos animales fallecidos y tres más en estado delicado de salud.

De acuerdo con los testimonios de los propietarios, las mascotas habrían ingerido alguna sustancia tóxica mientras realizaban sus paseos habituales.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que se llevará a cabo una carpeta de investigación por el delito de maltrato animal o crueldad contra los animales.

Cabe señalar que los reportes no se limitan únicamente al parque, pues vecinos y paseadores han alertado sobre el hallazgo de más cebos en esquinas cercanas de la colonia Condesa, como en el cruce de las avenidas Atlixco y Veracruz.

#Vecinos Aunque ayer se encontró el veneno para perros en el #ParqueEspaña. Extremen sus #precauciones. Algunos vecinos encontraron hoy en otras zonas. Esto fue en la esquina de Atlixco y Veracruz en la #Condesa. #Ojo y #alerta. #CuidenASusPerros https://t.co/QTnDuX3Ss4 — Condesa Pro Vecinos (@CondesaVecinos) October 28, 2026

¿Cómo ocurrieron los hechos y qué evidencias se han encontrado?

Las primeras alertas sobre casos de intoxicación en animales de compañía comenzaron a circular en la calle Pachuca, en la colonia Condesa, información que fue difundida inicialmente por la encargada de una clínica veterinaria de la zona al recibir a los primeros pacientes afectados.

Ante los reportes de los habitantes, la alcaldesa acudió al Parque España, donde se logró identificar el hallazgo de seis cebos envenenados colocados en distintos puntos del lugar. Dichos cebos consistían en pedazos de carne que en su interior contenían una pastilla azul con polvo blanco, elementos que servirá de evidencia para dar seguimiento a las pesquisas.

¿Quién está detrás de estos ataques?

La Policía capitalina realiza el análisis de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia ubicadas en el perímetro de la colonia para dar con los responsables.

Las autoridades iniciaron recorridos preventivos en la zona y comenzaron a brindar orientación a los ciudadanos sobre las medidas de protección para sus animales.