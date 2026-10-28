Huixquilucan atiende 70 solicitudes vecinales durante jornada de “Contigo 24/7”

La alcaldesa Romina Contreras encabezó la jornada número 188 del programa en Lomas de las Palmas y Lomas del Olivo

El Gobierno de Huixquilucan atendió 70 solicitudes ciudadanas durante la jornada número 188 del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, realizada en los fraccionamientos Lomas de las Palmas y Lomas del Olivo, donde se supervisaron trabajos de servicios públicos, mantenimiento de infraestructura y ordenamiento vial.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, encabezó el recorrido acompañada por directores de distintas áreas de la administración, con el propósito de escuchar directamente las necesidades de los habitantes y dar seguimiento a sus peticiones.

“Somos un gobierno que escucha a la gente y que trabaja en las calles, porque es la mejor manera de resolver las necesidades del municipio, es conocer de viva voz sus peticiones, esta iniciativa es para brindar soluciones inmediatas, en la medida de nuestras posibilidades, y mejorar la calidad de vida de las familias”, afirmó la alcaldesa.

Durante la jornada, Contreras Carrasco supervisó labores de bacheo, chaponeo y limpieza, así como el balizamiento de guarniciones, topes y pasos peatonales. También se realizaron trabajos de limpieza de rejillas pluviales para contribuir a prevenir encharcamientos.

En materia de movilidad, elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad implementaron acciones para agilizar la circulación en avenidas principales. Entre ellas se incluyeron el retiro de unidades de transporte público estacionadas en zonas prohibidas y la colocación de señalización de no estacionarse en puntos considerados conflictivos.

El programa “Huixquilucan Contigo 24/7” busca atender de manera presencial las demandas de la ciudadanía en rubros como servicios públicos, mantenimiento de infraestructura, reordenamiento vial y acciones preventivas de seguridad.

Al término de la visita, vecinos de Lomas de las Palmas y Lomas del Olivo reconocieron la atención brindada por las autoridades municipales y expresaron su percepción de seguridad en la zona, la cual atribuyeron a la estrategia implementada en las tres zonas de Huixquilucan.

La administración municipal señaló que continuará con estas jornadas para mantener el contacto directo con la población y atender sus necesidades conforme a las posibilidades del gobierno local.