Paseo de la Reforma se convierte en circuito de F1 para recibir a Checo Pérez





Paseo de la Reforma se convirtió en un circuito de exhibición de Fórmula 1 con el primer showrun de la escudería Cadillac F1 Team en la Ciudad de México, evento encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada y el piloto mexicano Sergio Checo Pérez, quien recibió un reconocimiento por su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo.

La actividad trasladó el espectáculo de las pistas a una de las principales avenidas de la capital, donde el gobierno local buscó acercar esta disciplina deportiva a las familias y al público que acudió a presenciar la exhibición. La jornada también sirvió para conmemorar las 300 carreras de Fórmula 1 disputadas por el piloto mexicano.

La realización del evento en la vía pública permitió que personas de distintos sectores tuvieran acceso al automovilismo sin necesidad de acudir a un autódromo, de acuerdo con Clara Brugada.

Paseo de la Reforma se convierte en circuito de F1 para recibir a Checo Pérez

“Democratizamos el deporte”, afirmó la mandataria, quien entregó a Pérez un reconocimiento a nombre de la Ciudad de México por su trayectoria y por contribuir a la proyección del país en el automovilismo internacional.

La jefa de Gobierno calificó al piloto como el más exitoso en la historia de México y destacó la respuesta del público ante la posibilidad de verlo en las calles de la capital.

“Sale este gran evento de los autódromos, para encontrarse con el pueblo, aquí en Paseo de la Reforma”, expresó.

Paseo de la Reforma se convierte en circuito de F1 para recibir a Checo Pérez

Cadillac lleva la exhibición de Fórmula 1 a las calles

La presentación reunió a representantes de la organización del Gran Premio de la Ciudad de México, de la Fórmula 1 y de Cadillac F1 Team. Entre los asistentes estuvieron Alejandro Soberón, presidente del Gran Premio de la Ciudad de México; Federico González Compeán, director general de la Fórmula 1 en el país, y Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac F1 Team, además de Sergio Pérez.

Clara Brugada agradeció a los organizadores por llevar el espectáculo a Paseo de la Reforma y permitir que los aficionados tuvieran un acercamiento con el piloto mexicano fuera de los circuitos tradicionales.

Paseo de la Reforma se convierte en circuito de F1 para recibir a Checo Pérez

La mandataria sostuvo que la población recibió con entusiasmo la posibilidad de disfrutar del evento en un espacio público y destacó la presencia de familias interesadas en presenciar la exhibición.

“Miles y miles de familias que están inspiradas en ti, que te quieren ver en las calles”, dijo al dirigirse a Pérez.

La realización del showrun colocó a Cadillac F1 Team en el protagonista de una actividad pública en la capital, en la que participaron directivos de la escudería y representantes del automovilismo. La exhibición tuvo como uno de sus momentos más importantes el reconocimiento al piloto mexicano por sus 300 participaciones en carreras de Fórmula 1.

Paseo de la Reforma se convierte en circuito de F1 para recibir a Checo Pérez

Clara Brugada señaló que la trayectoria de Pérez ha contribuido a poner el nombre de México en el ámbito internacional y reiteró el reconocimiento del gobierno capitalino al deportista.

“Por poner en muy alto el nombre de México en el automovilismo internacional”, expresó la jefa de Gobierno al justificar el homenaje.

El acto concluyó con la inauguración formal del evento y el corte de un listón a cargo de las autoridades y del piloto, después de una cuenta regresiva encabezada por la presentadora.