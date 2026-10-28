Atizapán alberga el quinto Foro Completamente Mujer 2026 para impulsar el liderazgo femenino

Atizapán de Zaragoza fue sede del quinto Foro Completamente Mujer 2026

Atizapán de Zaragoza fue sede del quinto Foro Completamente Mujer 2026, un encuentro dedicado a reconocer e impulsar el liderazgo femenino, así como el trabajo de mujeres que emprenden, desarrollan proyectos y participan en el sector empresarial.

Al evento asistió Paty Arévalo, acompañada del presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, donde destacó la importancia de generar espacios para que las mujeres compartan experiencias, fortalezcan sus capacidades y encuentren nuevas oportunidades de desarrollo.

Arévalo agradeció la invitación y señaló que convivir con mujeres que trabajan para alcanzar sus objetivos permite reconocer el impacto que tiene su participación en las familias y las comunidades.

“Cuando una mujer avanza, también avanza una familia”, expresó al destacar que el liderazgo implica escuchar, tomar decisiones y tener claridad sobre los objetivos que se busca alcanzar.

El foro CANACO Completamente Mujer 2026 reunió a representantes de empresas y organizaciones, con el propósito de visibilizar el papel de las mujeres en la actividad económica y abrir espacios de diálogo sobre sus experiencias profesionales y empresariales.

Entre las personas reconocidas por Arévalo se encuentra Rafael Cardozo Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) de Tlalnepantla, Atizapán y Nicolás Romero, así como Daniela Martínez Rodríguez, directora ejecutiva de TLC Asociados y vicepresidenta de Comercio Exterior de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR).

También participaron Laura Lorena Valdez Alamilla, tesorera; Rocío Campuzano García, comisionada de Mujeres Empresarias, y Ángeles Casimiro Guillén, directora general de CANACO.

Durante el encuentro se destacó la importancia de la colaboración, la toma de decisiones y las redes de acompañamiento para las mujeres que buscan consolidar sus proyectos y asumir posiciones de liderazgo.

Arévalo reiteró su agradecimiento por la invitación y reconoció la labor de quienes impulsan iniciativas para abrir camino a más mujeres en el ámbito empresarial de la región, así como para generar oportunidades que contribuyan al desarrollo de sus comunidades.

El Foro Completamente Mujer 2026 se suma a los espacios de encuentro que buscan fortalecer la participación femenina en la economía y promover el intercambio de experiencias entre mujeres empresarias y emprendedoras.