CDMX destina 40 mdp a renovar instalación eléctrica de La Merced

CLARA BRUGADA REALIZA UN RECORRIDO POR MERCADO DE LA MERCED

El Gobierno de la Ciudad de México destinó 40 millones de pesos a la renovación de la instalación eléctrica de la nave menor del mercado de La Merced, obra que beneficia a más de 630 locales y busca reducir riesgos derivados de una infraestructura que durante 69 años había sido ampliada conforme crecían las necesidades comerciales del inmueble.

La intervención incluyó la instalación de un nuevo transformador eléctrico, más de 39 tableros para distribuir la carga, así como nuevas luminarias, contactos y apagadores en los locales.

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano explicó que los trabajos fueron realizados principalmente durante las noches y madrugadas para evitar el cierre del mercado y mantener la actividad económica.

En el acto de entrega, la jefa de Gobierno, Clara Brugada dijo que la renovación surgió a partir de una solicitud de la Mesa Directiva del mercado y que la inversión forma parte de una estrategia para atender las condiciones de seguridad de los mercados públicos.

También informó que en los últimos dos años se han destinado casi 600 millones de pesos para atender mercados públicos de la Ciudad de México, aunque adelantó que todavía se requieren mayores inversiones y que posteriormente se dará a conocer con detalle el programa correspondiente.

La mandataria sostuvo que la intervención eléctrica en La Merced tiene un carácter preventivo, particularmente ante los antecedentes de incidentes ocurridos en el complejo. Recordó que la nave mayor fue recuperada y transformada después del incendio que sufrió, durante la administración de Claudia Sheinbaum.

Instalación eléctrica tenía capacidad insuficiente

Raúl Basulto explicó que la instalación eléctrica de la nave menor había quedado rebasada con el paso de las décadas. El mercado comenzó a operar hace 69 años y, posteriormente, aumentó el número de locales, cambiaron algunos giros comerciales y se incorporaron nuevos servicios, lo que incrementó de manera constante la demanda de energía.

Para diseñar la nueva infraestructura, la Secretaría de Obras realizó un censo de los más de 635 locatarios del inmueble, con el propósito de conocer el consumo de cada establecimiento y evitar que la nueva instalación resultara insuficiente.

El funcionario detalló que el proyecto requirió la adquisición e instalación de un nuevo transformador, además de los 39 tableros que actualmente distribuyen la carga eléctrica entre los locales. También se colocaron luminarias, contactos y apagadores nuevos.

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra señaló además que la nave menor cuenta con alrededor de 650 locales entre bodegas y establecimientos, mientras que el complejo de La Merced, integrado por la nave menor, nave mayor, banquetón y anexo, suma cerca de 4 mil 500 locales.

La secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama, indicó que en la nave menor existen más de 600 locales y se generan más de 3 mil empleos directos, por lo que consideró que la renovación eléctrica también representa una intervención para preservar la actividad económica del mercado.

De acuerdo con Raúl Basulto, los trabajos se realizaron sin cerrar el inmueble. La coordinación con la Mesa Directiva permitió que el personal ingresara a los establecimientos durante horarios nocturnos y de madrugada, mientras durante el día continuaba la venta de mercancías.

Operativo contra extorsión y nueva Utopía

Además de la obra eléctrica, el gobierno capitalino anunció nuevas acciones para La Merced. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que el mercado fue incorporado como zona prioritaria de la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz.

Se instruyó a personal de la Policía Auxiliar y de la Policía Preventiva a reforzar la presencia en La Merced y sus alrededores. Vázquez señaló que, en coordinación con la Fiscalía, se desarrollan investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto, particularmente la extorsión.

“Vamos a erradicar la extorsión de la ciudad y vamos a erradicar la extorsión de todos los espacios como éste, como La Merced”, afirmó el secretario, quien aseguró que las investigaciones ya fueron iniciadas y que posteriormente se darán a conocer resultados.

Clara Brugada también anunció la transformación de Plaza Merced 2000, inmueble propiedad del Gobierno de la Ciudad, donde existen 17 mil metros cuadrados disponibles. Ese espacio será convertido en una Utopía destinada a ofrecer servicios a locatarios, trabajadores, habitantes y personas que transitan por la zona.

La jefa de Gobierno adelantó además que se pretende intervenir uno de los mercados de La Merced para convertirlo en un modelo de mercado público orientado a la construcción de paz.

La representante de la Mesa Directiva, Marina Castillo, destacó que una obra de esta magnitud no se había realizado en los 69 años de funcionamiento del mercado y sostuvo que los locatarios también participaron para conservar las instalaciones.

La intervención eléctrica, señaló el secretario de Obras, fue diseñada para que la infraestructura pueda atender las necesidades del mercado durante las próximas décadas.