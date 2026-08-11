Delfina Gómez apuesta por diálogo y mediación para prevenir conflictos en Edomex





El Estado de México busca fortalecer un modelo de justicia cívica orientado a prevenir conflictos cotidianos antes de que deriven en hechos de violencia o delitos, mediante mecanismos como el diálogo, la mediación y la conciliación, afirmó la gobernadora Delfina Gómez.

En la inauguración del Segundo Foro Estatal de Justicia Cívica, Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, la mandataria señaló que este esquema pretende sustituir gradualmente un modelo reactivo y sancionador por otro de carácter preventivo, comunitario, participativo y restaurativo.

El encuentro, organizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en coordinación con el Poder Judicial del Estado de México y la Secretaría de la Defensa Nacional, reúne durante dos días a 794 jueces cívicos, secretarios, facilitadores y elementos operativos de las policías municipales.

La capacitación contempla el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materias como justicia restaurativa y mediación, debido proceso, actuación policial, audiencias públicas, certificaciones y difusión de la cultura de seguridad nacional.

La estrategia se desarrolla en los 125 municipios mexiquenses y tiene como uno de sus componentes los Consejos de Paz y Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios, concebidos como espacios de coordinación para identificar problemáticas, atender factores asociados con la violencia y buscar soluciones mediante mecanismos alternativos.

De la sanción a la prevención

La administración estatal señaló que el proceso de transformación de la justicia cívica comenzó en 2023, con la promulgación de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios.

A partir de ese marco jurídico, las autoridades estatales plantean avanzar hacia un modelo de justicia cotidiana que permita intervenir en conflictos de menor escala antes de que aumenten de gravedad.

Los casos que pueden ser atendidos mediante estos mecanismos son conflictos vecinales, en los que la mediación y el diálogo pueden utilizarse para alcanzar acuerdos entre las partes sin que necesariamente evolucionen hacia situaciones de mayor confrontación.

Durante el foro también se busca fortalecer los conocimientos y capacidades de quienes participan directamente en la aplicación de la justicia cívica en los municipios.

La gobernadora Delfina Gómez sostuvo que la construcción de este modelo requiere instituciones sólidas, coordinación entre autoridades y capacitación permanente, además de una cultura de paz.

“Desde este gobierno de la transformación, seguiremos trabajando para que la Justicia Cívica sea una realidad”, afirmó, al señalar que se pretende consolidar una sociedad en la que el diálogo tenga un papel central y los conflictos puedan ser atendidos antes de escalar.

Consejos de Paz y Justicia Cívica

Delfina Góme destacó la instalación de los Consejos de Paz y Justicia Cívica como parte de las acciones para fortalecer la prevención de conflictos en los municipios.

Estos órganos buscan facilitar la coordinación entre autoridades y contribuir a la identificación de problemáticas que puedan estar relacionadas con factores de violencia, así como promover mecanismos de mediación y conciliación.

“Esta es la justicia que estamos construyendo en el Estado de México; que sea cercana, accesible y con sentido social”, señaló la gobernadora.

El Segundo Foro Estatal se realiza en el auditorio “Mariano Arizcorreta” del Poder Judicial del Estado de México, en Toluca.