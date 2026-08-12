Atizapán atiende con pipas a 10 colonias ante reducción en el suministro de agua

El gobierno de Atizapán de Zaragoza reforzó la atención a familias que enfrentan reducción o intermitencias en el suministro de agua potable, mediante un programa de pipas por contingencia.

En esta ocasión, fueron desplegadas más de 25 pipas para atender a habitantes de 10 colonias que presentaban afectaciones en el servicio y requerían abastecimiento de agua para sus actividades cotidianas.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de la atención que se brinda a las familias cuando se presentan problemas o interrupciones en el suministro. El objetivo es llevar agua a las zonas donde existe mayor necesidad y responder a las solicitudes de la población.

El servicio de pipas se mantiene como una alternativa para las familias que, debido a una reducción temporal en el suministro, no cuentan con suficiente agua en sus viviendas. De acuerdo con el gobierno municipal, las unidades son enviadas a las zonas que reportan afectaciones, con la intención de atender de manera oportuna las necesidades de los habitantes.

La estrategia contempla la distribución de agua mediante unidades que recorren las colonias donde se registra una contingencia. En esta jornada, la atención alcanzó a 10 colonias con el apoyo de más de 25 pipas. Las autoridades recordaron a la población que el servicio de abastecimiento mediante pipas por contingencia es gratuito, por lo que las familias que requieran el apoyo pueden solicitarlo ante las instancias municipales correspondientes.

El gobierno de Atizapán de Zaragoza indicó que mantiene este tipo de acciones de manera permanente para atender los reportes relacionados con el suministro de agua y mantenerse cerca de las familias que enfrentan alguna afectación.

El abasto mediante pipas representa una medida temporal para atender las necesidades de la población mientras se normaliza el suministro en las zonas afectadas. Las autoridades municipales hicieron un llamado a los habitantes que tengan problemas con el servicio de agua a solicitar el apoyo, con el propósito de que las unidades puedan ser canalizadas a las zonas que presentan mayor necesidad.