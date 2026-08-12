Premia CDMX a 19 jóvenes y anuncia programa para sembrar 500 mil árboles





La Ciudad de México entregó el Premio de la Juventud 2026 a 19 personas y colectivos de entre 12 y 29 años, quienes fueron reconocidos por su participación en ámbitos como derechos humanos, ciencia, cultura, deporte, medio ambiente, diversidad sexual e igualdad de género. Cada postulación ganadora recibió un estímulo de 23 mil pesos, para una bolsa total de 437 mil pesos.

En la ceremonia, realizada en el marco del Día Internacional de la Juventud, la jefa de Gobierno, Clara Brugada anunció además una convocatoria para que jóvenes encabecen un programa de reforestación urbana con la meta de plantar medio millón de árboles en la capital.

Entre los galardonados se encuentran jóvenes y colectivos que desarrollan proyectos de divulgación científica, actividades deportivas para personas con discapacidad, preservación de la memoria de pueblos originarios, construcción de modelos ecológicos de vivienda, defensa de los derechos de las personas sordas y acciones contra la discriminación.

Programas para educación, vivienda y bienestar emocional

Clara Brugada informó que el gobierno capitalino mantiene una política de atención a las juventudes que incluye una beca universal para universitarios, con la meta de alcanzar 200 mil beneficiarios este año, así como el inicio de un programa de vivienda en renta asequible, cuya primera etapa contempla mil viviendas y dará prioridad a jóvenes y otros sectores considerados prioritarios.

También señaló que la denominada Aldea Juvenil acompaña a más de 3 mil jóvenes en situación difícil, mientras que el programa Juventudes Autogestivas otorga apoyos de hasta 25 mil pesos para impulsar más de 700 proyectos.

En materia de salud mental, destacó el programa Vida Plena, Corazón Contento, que cuenta con 200 profesionales y, según los datos presentados durante el acto, ha brindado atención psicológica gratuita a más de un millón de jóvenes y contribuido a prevenir 150 casos de riesgo suicida.

La mandataria también anunció que se ampliará la infraestructura de educación media superior y superior, particularmente en zonas periféricas de la ciudad.

Reconocen diversidad y participación juvenil

La directora general del Instituto de la Juventud, Marcela Fuente Castillo, sostuvo que las juventudes deben dejar de ser consideradas un problema y ser reconocidas como una fuerza capaz de organizarse y transformar su entorno. Señaló que gobernar para este sector implica escuchar sus necesidades y construir respuestas junto con las comunidades.

Por su parte, el secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, afirmó que el premio reconoce no sólo a personas, sino las causas que representan, entre ellas los derechos humanos, la diversidad sexual, la educación, el deporte y la lucha contra la discriminación. Consideró que las transformaciones sociales requieren de juventudes críticas y participativas.

Entre los galardonados, Sandra Michelle Gómez Tenorio, de 12 años, fue la participante más joven. Al hablar sobre su reconocimiento, destacó su trabajo en la defensa de los derechos humanos y sostuvo que la edad no debe ser un límite para participar en la vida pública.

Miguel Brayan Martínez Calzada, reconocido por la promoción de los derechos de las personas de la diversidad sexual, llamó a combatir los prejuicios y la discriminación mediante la información y la empatía.

Abel Vázquez Mendoza, por su parte, resaltó la importancia de preservar la lengua y cultura tzeltales y señaló que las juventudes indígenas tienen un papel que desempeñar en la ciudad.Los reconocimientos correspondieron a las categorías de actividades académicas, científicas, tecnológicas, profesionales y de innovación; culturales y artísticas; deportivas; mérito cívico, político o ambiental; promoción y defensa de los derechos humanos; derechos de las personas de la diversidad sexual, e igualdad de género.