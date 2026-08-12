Jóvenes de Ecatepec presentan propuestas para impulsar el empleo y emprendimiento

Cabildo abierto juvenil Ecatepec

Jóvenes de Ecatepec participaron este miércoles en la sesión de Cabildo Juvenil 2026, donde presentaron propuestas relacionadas con el empleo, la economía, el emprendimiento y la educación financiera.

Durante la sesión, las y los participantes expusieron ante integrantes del Ayuntamiento distintas problemáticas que enfrentan los jóvenes para conseguir empleo, iniciar un negocio y administrar sus recursos económicos. La actividad tuvo como tema central “Empleo, Economía y Emprendimiento Juvenil”.

Una de las propuestas fue presentada por Estela Sánchez Quintanar, quien planteó la creación del programa municipal “Mi Primer Negocio”, dirigido a jóvenes que tengan una idea para iniciar un emprendimiento, pero que no cuenten con las herramientas necesarias para desarrollarla.

La propuesta contempla talleres gratuitos sobre educación financiera, administración, costos, ventas, precios, redes sociales y comercio digital. También plantea que los participantes puedan elaborar un plan de negocios y, de acuerdo con las reglas de operación y disponibilidad presupuestal, acceder a apoyos económicos para adquirir equipo, materiales o herramientas.

Sánchez Quintanar también propuso que exista acompañamiento después de recibir los recursos y que se realice una feria municipal donde los jóvenes puedan mostrar sus productos, conseguir clientes y generar nuevas oportunidades de venta.

Por su parte, Carlos Iván García Pérez habló sobre la importancia de la educación financiera y señaló que muchos jóvenes enfrentan dificultades para administrar adecuadamente sus recursos. Propuso que el Ayuntamiento impulse talleres, capacitaciones y espacios gratuitos de orientación para que las juventudes puedan tomar decisiones económicas de manera responsable.

En tanto, Cristian Humberto Rodríguez Ciprés planteó utilizar herramientas prácticas para enseñar educación financiera, como juegos, simulaciones y ejercicios donde los estudiantes puedan administrar presupuestos ficticios. También propuso fortalecer el sistema de educación dual en los niveles medio superior y superior, con el objetivo de que los jóvenes obtengan experiencia y capacitación.

Otra propuesta fue presentada por Araceli Yamilé Santiago Martínez, quien planteó crear una Feria del Talento y Emprendimiento Juvenil de Ecatepec como un programa municipal permanente. La iniciativa estaría dirigida a jóvenes de entre 18 y 29 años y permitiría comercializar productos y servicios, además de mostrar diferentes talentos.

La propuesta contempla la participación de áreas municipales relacionadas con el desarrollo económico, juventud y actividades comerciales, así como la creación de un padrón de jóvenes emprendedores. También se planteó que la feria incluya talleres de educación financiera y marketing digital.

Finalmente, Pedro Cruz Rodríguez propuso implementar un programa municipal de educación financiera desde primaria hasta educación superior, con contenidos adaptados a las necesidades de cada etapa educativa. Explicó que los jóvenes requieren conocer temas como ahorro, inversión, uso responsable del crédito y administración de sus ingresos.

Las propuestas presentadas durante el Cabildo Juvenil buscan que las autoridades conozcan de primera mano las inquietudes de las juventudes y consideren alternativas para mejorar sus oportunidades de empleo, emprendimiento y desarrollo económico.