Naucalpan se suma a Jornada Nacional de Reforestación con más de 300 árboles en Parque Naucalli

Más de 100 personas participaron en la Jornada Nacional de Reforestación 2026 en el Parque Naucalli, donde fueron plantados más de 300 árboles de especies ornamentales y frutales, con prioridad para variedades nativas y adecuadas a las condiciones ambientales de la zona.

La actividad fue organizada por el Gobierno de Naucalpan, a través de la Dirección de Medio Ambiente, en coordinación con dependencias del Gobierno de México y organismos relacionados con la conservación y restauración de los ecosistemas.

La jornada forma parte de una estrategia nacional que contempla la plantación de 6.6 millones de árboles y plantas en todo el país, con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, instituciones educativas, centros de investigación, organizaciones sociales y ciudadanos.

En el Parque Naucalli, los participantes realizaron labores de plantación como parte de las acciones para recuperar y conservar espacios verdes del municipio. De acuerdo con las autoridades, se eligieron principalmente especies nativas y aquellas que pueden adaptarse a las condiciones ambientales de esta región del Estado de México.

El Parque Naucalli es uno de los principales espacios verdes de Naucalpan y es utilizado por habitantes para realizar actividades deportivas, recreativas y de convivencia familiar. Por ello, las autoridades consideran que mantener y aumentar su cobertura vegetal puede contribuir a mejorar las condiciones ambientales del municipio.

La actividad también tuvo como propósito promover la participación de la población en el cuidado del medio ambiente, ya que la conservación de las áreas verdes no depende solamente de las autoridades, sino también de las acciones que realizan los ciudadanos.

En la jornada participaron dependencias como las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bienestar, Defensa Nacional y Marina. También colaboraron el programa Sembrando Vida, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Comisión Nacional Forestal.

La Jornada Nacional de Reforestación contempla actividades en las 32 entidades federativas y busca involucrar a instituciones públicas, organizaciones sociales y ciudadanos en acciones de restauración ambiental.

En el caso de Naucalpan, la plantación de los más de 300 árboles representa una acción enfocada en incrementar y preservar la cobertura vegetal en uno de los espacios públicos más importantes del municipio.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de actividades también pueden ayudar a recuperar áreas verdes y generar condiciones para una mayor infraestructura ambiental en la ciudad.

Además, la conservación de los árboles y espacios naturales puede contribuir a enfrentar algunos efectos relacionados con el crecimiento urbano y el cambio climático, principalmente en una zona metropolitana donde existen grandes concentraciones de población y construcciones.

La jornada realizada en el Parque Naucalli también permitió que los habitantes participaran directamente en las labores de restauración. Con ello, el gobierno municipal busca fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de cuidar los árboles después de su plantación y mantener en buenas condiciones las áreas verdes.

La estrategia nacional continuará con acciones de reforestación en diferentes regiones del país, mientras que Naucalpan plantea mantener acciones locales para conservar sus espacios naturales.

Con la participación de más de 100 personas y la plantación de más de 300 árboles, el municipio se incorporó a esta jornada nacional, enfocada en recuperar áreas verdes y promover entre la población una mayor participación en el cuidado del medio ambiente.