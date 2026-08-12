Feria del Mundo 2026 en Coyoacán: más de 40 países se reúnen en CDMX con entrada libre; conoce las fechas y lo que podrás encontrar

La Ciudad de México tendrá una pequeña vuelta al mundo este fin de semana. Del 14 al 16 de agosto de 2026, el Museo Nacional de Culturas Populares, en Coyoacán, será sede de la Feria del Mundo, un encuentro que reunirá a representantes de más de 40 países con una propuesta que mezcla comida, música, artesanías, textiles y expresiones culturales.

Durante tres días, de 11:00 a 7:00 pm, el público podrá recorrer distintos espacios del museo y acercarse a tradiciones de países tan diversos como Japón, India, Egipto, Marruecos, Corea del Sur, Argentina, Italia, Perú, Cuba, Turquía, Alemania y muchos más.

¿Qué habrá en la Feria del Mundo 2026?

La propuesta va mucho más allá de instalar puestos internacionales. La Feria del Mundo en Coyoacán busca que los visitantes tengan un acercamiento directo con distintas culturas a través de sus sabores, sonidos y expresiones artísticas.

Entre los atractivos habrá gastronomía internacional, artesanías, textiles, música y danzas tradicionales, además de expositores que compartirán aspectos de la historia y las costumbres de sus respectivos países.

También habrá presencia mexicana. El encuentro contará con un pabellón dedicado a México, donde participarán productores y artesanos de entidades como Puebla, Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Sonora y Veracruz.

Es decir, el recorrido no será solamente por otras partes del planeta: también será una oportunidad para descubrir la diversidad cultural que existe dentro del propio país.

Más de 40 países estarán representados

Entre las naciones que participarán se encuentran:

Kazajistán

Costa de Marfil

Marruecos

Nepal

Ghana

República Checa

Egipto

Corea del Sur

Inglaterra

Rumania

Tailandia

India

Argentina

Italia

Ecuador

Perú

Chile

Cuba

Turquía

Argelia

Japón

Francia

Haití

Colombia

Polonia

Austria

Túnez

Rusia

Myanmar

Hungría

Alemania

Además de México y representantes de la Unión Africana. La variedad es uno de los principales atractivos del evento, especialmente para quienes disfrutan conocer otras culturas sin tener que salir de la capital.

Música y danzas serán parte del programa cultural

La comida y las artesanías no serán las únicas protagonistas. El programa artístico-cultural de la Feria del Mundo tendrá actividades durante los tres días en el escenario del Patio Jacarandas del museo.

La cartelera contempla presentaciones de música andina, folklore latinoamericano, tango, batucada brasileña, música celta, banda de gaitas y baile escocés, entre otras expresiones.

Uno de los momentos principales llegará durante la inauguración.

Héctor Hellion abrirá la feria con un concierto

El músico Héctor Hellion será el encargado de participar en el acto inaugural de la Feria del Mundo el viernes 14 de agosto a las 12:00 horas, con un concierto de “Música del Mundo” preparado especialmente para esta edición.

La organización espera superar la asistencia registrada en ediciones anteriores, cuando el encuentro recibió a más de 16 mil visitantes.

Un pasaporte para recorrer el mundo sin salir de Coyoacán

Uno de los detalles pensados para convertir la visita en algo más que un paseo entre stands será el Pasaporte de la Feria del Mundo.

Los asistentes podrán conseguirlo en la recepción y utilizarlo para reunir sellos, estampas y mensajes en diferentes idiomas conforme recorran los espacios de la feria.

Para quienes disfrutan coleccionar objetos curiosos, también habrá una oportunidad interesante: el evento permitirá conocer y adquirir billetes y monedas de diferentes países, por lo que la numismática tendrá su propio pequeño atractivo dentro del recorrido.

¿Dónde será la Feria del Mundo y cómo llegar?

La cita será en el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en Avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, Coyoacán, Ciudad de México.

El recinto se encuentra cerca del Jardín Centenario y la Fuente de los Coyotes, una de las zonas más concurridas del centro de Coyoacán.

Para quienes utilicen transporte público, entre las opciones se encuentran la estación Viveros/Derechos Humanos de la Línea 3 del Metro y General Anaya, desde donde es posible continuar el trayecto hacia la zona.

Quienes prefieran llegar en automóvil encontrarán distintos estacionamientos en los alrededores.

Feria del Mundo 2026: fechas, horario y entrada

Si estás pensando en darte una vuelta, estos son los datos que conviene guardar:

Fechas: viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de agosto de 2026

viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de agosto de 2026 Horario: 11:00 a 7:00 pm

11:00 a 7:00 pm Lugar: Museo Nacional de Culturas Populares

Museo Nacional de Culturas Populares Dirección: Avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, Coyoacán, CDMX

Avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, Coyoacán, CDMX Entrada: gratuita

gratuita Actividades: gastronomía internacional, artesanías, textiles, música, danzas y expresiones culturales de distintos países

La Feria del Mundo en Coyoacán se presenta así como una alternativa para aprovechar el fin de semana con una agenda cultural diferente. No hace falta tomar un avión para probar sabores de otros lugares, escuchar música de distintas regiones o conocer tradiciones que normalmente quedan a miles de kilómetros.