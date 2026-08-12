Atizapán retira más de 40 toneladas de azolve de la Presa El Ángulo para prevenir inundaciones

Más de 40 toneladas de azolve fueron retiradas de la Presa El Ángulo como parte de las acciones preventivas que realiza el Gobierno de Atizapán de Zaragoza para reducir riesgos de inundaciones durante la temporada de lluvias.

Los trabajos fueron realizados por personal del Sistema para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SAPASA), en coordinación con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y Operagua de Cuautitlán Izcalli.

Las cuadrillas realizaron labores de limpieza en la presa, donde retiraron lodo, ramas y basura que se encontraban acumulados y que podían afectar el flujo del agua. También fueron liberadas trampas y compuertas para mejorar el funcionamiento del vaso regulador.

De acuerdo con la información proporcionada por el gobierno municipal, estas acciones buscan conservar la capacidad de conducción y regulación de la Presa El Ángulo ante las lluvias que se presentan en esta temporada.

Las autoridades señalaron que mantienen un monitoreo permanente en los puntos considerados de mayor riesgo, con la finalidad de identificar posibles afectaciones y realizar trabajos de manera oportuna.

Además de las labores en la presa, las cuadrillas de SAPASA continúan con jornadas de limpieza y desazolve en diferentes ríos y barrancas de Atizapán de Zaragoza. En estos sitios se retiran escombros y residuos que pueden impedir el paso natural del agua.

Estas actividades forman parte del Programa de Limpieza y Desazolve de Ríos y Barrancas, que se intensifica durante la temporada de lluvias para favorecer el flujo de agua pluvial y disminuir el riesgo de desbordamientos en zonas vulnerables.

El gobierno municipal destacó que las acciones preventivas requieren también de la participación de la población, debido a que la basura que se arroja en calles, ríos, barrancas y cuerpos de agua puede ser arrastrada por las lluvias y terminar en las zonas de conducción.

Por ello, las autoridades hicieron un llamado a los habitantes de Atizapán de Zaragoza a evitar tirar residuos en la vía pública y cuerpos de agua, además de reportar los puntos donde exista acumulación de basura.

El objetivo de estas medidas es evitar que los residuos generen obstrucciones y contribuyan a incrementar el riesgo de inundaciones durante las precipitaciones.

Con el retiro de más de 40 toneladas de azolve de la Presa El Ángulo y las labores que continúan en ríos y barrancas, las autoridades municipales y estatales buscan mantener en mejores condiciones la infraestructura hidráulica y reducir posibles afectaciones a las familias durante la temporada de lluvias.