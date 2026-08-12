Morena señala a Tabe por abandono en Parque Lira tras solicitud del PAN para frenar el narcomenudeo en la zona

Parque Lira, Miguel Hidalgo Foto: Cuartoscuro

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, acusó a legisladores del PAN de buscar “lavarse la cara” al exigir mayor seguridad en el Parque Lira, en la alcaldía Miguel Hidalgo, ello, cuando el Gobierno capitalino ya realiza operativos de inteligencia para combatir la venta y distribución de sustancias ilícitas en la zona.

Lo anterior, luego de que la bancada del PAN exigirá que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la FGJ, la Secretaría de Bienestar y el DIF actuaran de manera coordinada para recuperar la seguridad del parque ante la venta de drogas y atender humanitariamente a las personas en situación de calle.

Fue la diputada Cecilia Vadillo, quien afirmó que integrantes de Morena se reunieron con el titular de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, para solicitar que se reforzaran las acciones de seguridad en el parque.

Por lo que, aseguró, actualmente las autoridades capitalinas mantienen operativos para desarticular las redes dedicadas a estas actividades ilícitas.

Vadillo Obregón consideró que el problema de inseguridad en Parque Lira también está relacionado con las condiciones del espacio público; denunció que está abandonado y dio a conocer que de las aproximadamente 500 luminarias instaladas en la zona, alrededor de 200 no funcionan.

“Si existe inseguridad en Parque Lira no es porque no se hagan operativos de inteligencia”, dijo la legisladora, al señalar que es responsabilidad del edil Mauricio Tabe atender las fallas de iluminación en las áreas que permanecen oscuras.

Además, acusó que el alcalde no es capaz de mantener en buenas condiciones los espacios públicos, a pesar de los 700 millones de pesos que se destinan a Blindar Miguel Hidalgo.

“Es una verdadera farsa que nos tiene sumidos en la inseguridad y por eso somos la segunda alcaldía más insegura de la capital, aunque quieran venir aquí a mentir”, expresó.

La morenista tambien lamentó que el alcalde haya preferido “privatizar” el parque antes de reforzar la seguridad del mismo y acusó que fue abandonado luego de que se le prohibiera realizar el espectáculo inmersivo de Alicia en el País de las Maravillas.

Por ello, rechazó que los panistas exijan acciones de seguridad en el mismo espacio. “No sean hipócritas ni vengan a pedir cosas que ya se hacen para lavarse la cara”, subrayó

Finalmente, la diputada pidió a los representantes del PAN asumir su responsabilidad en la atención de los problemas de la alcaldía y dejar de atribuir al Gobierno de la Ciudad las deficiencias que, sostuvo, corresponden a la administración de Miguel Hidalgo.

¿Qué solicitó el PAN?

La diputada Laura Álvarez exigió acciones inmediatas para recuperar la seguridad del Parque Lira, fortalecer la presencia policial y atender las denuncias vecinales sobre la presunta venta de droga en este espacio público.

Advirtió que actualmente el parque enfrenta una situación que no puede ignorarse ante las denuncias vecinales de narcomenudeo.

La legisladora recordó que en agosto de 2025 personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó un operativo en la zona oriente del parque, en el que fueron detenidas dos personas y se aseguraron diversas cantidades de marihuana y otras sustancias, además de dinero en efectivo y un teléfono celular.

“La problemática de drogas en el entorno de Parque Lira es una realidad que está poniendo en peligro a la comunidad; no basta hacer un operativo en 2025 y abandonar a los vecinos”.

De acuerdo con la legisladora, la alcaldía Miguel Hidalgo ha atendido reportes vecinales, reforzado el mantenimiento, realizado intervenciones de alumbrado, poda, atención de áreas verdes, retiro de árboles en riesgo y acciones de limpia, además de impulsar medidas de seguridad a través de Blindar MH.

Sin embargo, puntualizó que la investigación y combate al narcomenudeo corresponden a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Este Punto de Acuerdo no busca confrontar. Busca exigir que cada autoridad haga el trabajo que le corresponde”, afirmó.

Por ello, planteó que la SSC fortalezca la presencia policial y atienda las denuncias ciudadanas; que la Fiscalía investigue y actúe conforme a derecho para desarticular cualquier posible actividad ilícita; y que la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, en coordinación con el DIF Ciudad de México, brinde atención integral a las personas en situación de calle.

Para finalizar, reiteró que la alcaldía Miguel Hidalgo ya hizo la parte que le corresponde dentro de sus atribuciones y le toca al Gobierno de la Ciudad de México dejar de ser un espectador y asumir su responsabilidad.

El Punto de Acuerdo obtuvo el voto a favor de Diputados del PAN, PRI, PVEM (Jesús Sesma y Rebeca Peralta), Movimiento Ciudadano (Luisa Ledezma), PRI (Tania Larios) y fue votado en contra por diputados de Morena y el PT.