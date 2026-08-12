Delfina Gómez destaca papel de la UAEMéx al iniciar ciclo escolar con más de 100 mil estudiantes





Más de 100 mil estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) iniciaron el ciclo escolar 2026-2027 en los 55 espacios académicos de la institución, informó el gobierno estatal durante una ceremonia encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, entregó a la mandataria estatal el Proyecto de Reforma a la Ley de la Universidad, propuesta que contempla tres ejes: representación estudiantil, fortalecimiento académico y retribución social.

Delfina Gómez señaló que el proyecto será analizado y reconoció la participación de integrantes de la comunidad universitaria en su elaboración.

Entregan proyecto de reforma a la Ley de la UAEMéx

La gobernadora destacó que la universidad pública tiene entre sus principales responsabilidades contribuir a la atención de las necesidades de la sociedad y reconoció el trabajo de estudiantes, docentes, investigadores y egresados de la institución.

“La UAEMéx es una institución académica que en México se ha posicionado como un pilar de la transformación”, afirmó durante la ceremonia.

El proyecto de reforma presentado por la Rectoría plantea modificaciones relacionadas con la participación de los estudiantes, el fortalecimiento de las actividades académicas y la vinculación de la universidad con la sociedad.

La mandataria estatal indicó que la propuesta será revisada y destacó que, a su consideración, abre posibilidades para ampliar la inclusión y participación de los distintos sectores de la comunidad universitaria.

Reconocen trayectoria de estudiantes y académicos

Como parte del inicio del nuevo ciclo escolar fueron entregadas la Presea Ignacio Ramírez Calzada “El Nigromante” a académicos destacados en áreas como docencia, investigación, difusión cultural y extensión universitaria, así como la Presea Ignacio Manuel Altamirano Basilio a estudiantes con las mejores trayectorias académicas de sus respectivas generaciones.

También destacó la colaboración entre el gobierno estatal y la UAEMéx en distintos programas y acciones dirigidos a las familias mexiquenses.

En cuanto a los temas en los que ambas instituciones mantienen proyectos conjuntos mencionó la protección de los seres sintientes, el cuidado del medio ambiente y trabajos relacionados con el maíz y el agua.