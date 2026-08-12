PAN presenta primera iniciativa de su estrategia contra el despojo en la CDMX

Despojos en CDMX (Cristian Hernández)

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa con el objetivo de prevenir el despojo de inmuebles y cerrar vacíos jurídicos que pueden ser aprovechados para dar apariencia de legalidad a la apropiación irregular de propiedades.

Durante la sesión, el diputado Mario Sánchez señaló que se trata de la primera de varias iniciativas que integrarán la estrategia del PAN “Patrimonio Seguro” —anuncia esta semana— cuyo objetivo es combatir el despojo inmobiliario en la capital cerrando los vacíos legales y procedimentales que son aprovechados por quienes buscan despojar a las familias de sus casas, terrenos y patrimonio.

“Esta es la primera iniciativa, pero no será la última. Vamos a revisar cada grieta jurídica que pueda ser utilizada para despojar a una familia y vamos a proponer las reformas necesarias para cerrarla”, afirmó Sánchez Flores.

La propuesta consiste en cuatro “candados para proteger a las familias” modifica el Código Civil para el Distrito Federal, el Código Fiscal de la Ciudad de México, la Ley del Notariado y la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios.

Entre los cambios planteados se encuentra impedir que una posesión obtenida mediante despojo, violencia, fraude, simulación, suplantación de identidad, ocupación clandestina o documentos falsos pueda convertirse en propiedad únicamente por el paso del tiempo.

En materia fiscal, la iniciativa busca precisar que el pago del impuesto predial, la inscripción en una cuenta catastral o la obtención de una constancia fiscal no acreditan por sí mismos la propiedad de un inmueble ni sustituyen una escritura.

Para el ámbito notarial, el PAN plantea establecer verificaciones adicionales cuando existan señales objetivas de riesgo, entre ellas la revisión de identidad, poderes, documentos, antecedentes registrales y trazabilidad de los pagos involucrados en una operación.

Asimismo, busca fortalecer las obligaciones de las inmobiliarias y de los profesionales que intervengan en operaciones de compraventa, con mayores mecanismos de verificación, documentación y trazabilidad.

“Queremos llegar antes que los despojadores. Antes de que una persona adulta mayor pierda su casa; antes de que falsifiquen un poder; antes de que una familia tenga que gastar sus ahorros en abogados y antes de que tenga que esperar años para recuperar lo que siempre fue suyo”, señaló.

El panista argumentó que combatir el despojo no debe limitarse al incremento de penas una vez cometido el delito, sino que el reto es evitar que una ocupación de origen ilícito pueda adquirir posteriormente una apariencia de legalidad mediante documentos fiscales, operaciones notariales o intermediaciones inmobiliarias.

De acuerdo con cifras citadas por el diputado, entre enero de 2020 y abril de 2026 se registraron 25 mil 18 carpetas de investigación por despojo en la Ciudad de México. Asimismo, recordó que el Congreso capitalino informó en 2025 que alrededor de uno por ciento de más de 21 mil carpetas había sido judicializado.

Por ello, reiteró que “Patrimonio Seguro” debe entenderse como una estrategia legislativa progresiva y no como una reforma aislada.

“Una familia puede tardar toda una vida en construir su patrimonio. No vamos a permitir que los vacíos de la ley ayuden a alguien a arrebatárselo en unos cuantos días”, concluyó.