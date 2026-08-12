Más agua para Ecatepec: reparan con tecnología alemana línea del Cutzamala

El Gobierno Municipal de Ecatepec realiza trabajos de rehabilitación y reforzamiento de una de las principales líneas de conducción de agua del Sistema Cutzamala, con el objetivo de reducir fugas y mejorar el abastecimiento para miles de familias de la Quinta Zona.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, supervisó los trabajos que se llevan a cabo sobre avenida Cegor, donde el organismo de agua municipal Sapase utiliza el método conocido como “liner” de curado en sitio, una técnica que permite reparar las tuberías sin necesidad de realizar excavaciones a lo largo de toda la zona.

Durante el recorrido, la alcaldesa calificó los trabajos como una “hazaña”, debido a la importancia de la infraestructura que se está rehabilitando y al impacto que puede tener en el suministro de agua para habitantes de la Quinta Zona.

“¿Qué estamos haciendo?, pues una hazaña”, afirmó Cisneros Coss al explicar que esta línea es una de las más importantes para la distribución del agua proveniente del Sistema Cutzamala.

La presidenta municipal señaló que la red presenta diferentes fugas y daños que han afectado su funcionamiento. De acuerdo con lo expuesto durante la supervisión, algunas de las averías están relacionadas con perforaciones realizadas para conexiones clandestinas, además de problemas en las propias conexiones de la infraestructura.

“Esta es la línea más importante porque viene del Cutzamala. Toda la región de la Quinta Zona consume agua de esta línea”, explicó la alcaldesa.

Para atender el problema, Sapase lleva a cabo la colocación de una especie de revestimiento o “manga” dentro de la tubería, fabricada en Alemania. Este material permite reforzar el interior de los conductos y atender las afectaciones sin tener que abrir una zanja a lo largo de la vialidad.

Los trabajos se realizan en tuberías de entre 48 y 54 pulgadas de diámetro y contemplan una longitud cercana a un kilómetro sobre avenida Cegor, en la comunidad del mismo nombre.

Cisneros Coss destacó que este tipo de acciones no se habían realizado anteriormente en Ecatepec desde la construcción de esta línea de conducción, por lo que consideró que representan una intervención importante para recuperar parte de la infraestructura hidráulica del municipio.

La alcaldesa también reconoció que Ecatepec enfrenta problemas tanto en su red de agua potable como en el sistema de drenaje, los cuales, dijo, son consecuencia de años de abandono y falta de mantenimiento.

“Tenemos un sistema de drenaje y de agua colapsado, producto de años y de años de abandono”, señaló.

Ante esta situación, el Gobierno Municipal y Sapase han iniciado diferentes trabajos para rehabilitar la infraestructura y mejorar las condiciones de las redes de distribución.

La intervención de la línea del Cutzamala busca disminuir las pérdidas de agua ocasionadas por las fugas y mejorar el funcionamiento de la conducción hacia la Quinta Zona, donde el suministro depende en buena medida de esta infraestructura.

Con estas obras, el municipio pretende atender uno de los problemas que durante años han afectado a los habitantes de Ecatepec: la falta de un suministro de agua constante y la pérdida del líquido debido al deterioro de las tuberías.

La rehabilitación mediante el método “liner” permitirá intervenir la tubería sin realizar grandes excavaciones, lo que también reduce las afectaciones que normalmente provocan este tipo de obras en las vialidades.