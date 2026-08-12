Colapso de drenaje provoca dos socavones en la colonia Ramos Millán





Un total de dos socavones se formaron en la calle Oriente 108, en la colonia Ramos Millán, alcaldía Iztacalco, luego del colapso de un tramo del conector principal de drenaje, una infraestructura de concreto simple con más de 50 años de antigüedad.

La alcaldía informó que el deterioro de la tubería, combinado con el reblandecimiento del terreno, provocó el desplazamiento de material del subsuelo hacia el interior del conducto, generando un vacío debajo de la superficie.

Posteriormente, el tránsito vehicular y el peso de las unidades, principalmente de carga pesada, contribuyeron al hundimiento de la superficie y a la formación de los socavones.

Ante la situación, personal de la Dirección de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acordonó el área, mientras elementos de seguridad mantienen el resguardo para impedir el paso de peatones y vehículos hacia el punto donde se realizan las labores.

Sin riesgo para las viviendas

La alcaldía señaló que las viviendas de la zona no presentan riesgo y que no es necesario desalojarlas, debido a que las descargas domiciliarias continúan funcionando con normalidad.

Precisó que la afectación se encuentra específicamente en el conector principal de drenaje, por lo que notificó a la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) para coordinar los trabajos de reparación y sustitución de la infraestructura dañada.

Prevén concluir trabajos en 72 horas

Las labores podrían concluir en un periodo de entre 48 y 72 horas, siempre que las condiciones climatológicas permitan avanzar conforme a lo previsto.

La alcaldía pidió a los habitantes respetar el acordonamiento y evitar acercarse a la zona de trabajos, al considerar que se trata de una medida preventiva para reducir riesgos mientras se llevan a cabo las reparaciones.

Las autoridades indicaron que mantienen coordinación con Segiagua para atender la afectación, recuperar la circulación en la vialidad y garantizar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica en la colonia Ramos Millán.