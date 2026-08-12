Huixquilucan convoca a ciudadanos a participar en Cabildo Abierto de agosto

El Ayuntamiento de Huixquilucan convocó a los habitantes del municipio a participar en la próxima sesión de Cabildo Abierto, que se realizará el martes 25 de agosto de 2026 en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal.

La convocatoria, emitida el 11 de agosto por la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, establece que los ciudadanos podrán participar con derecho a voz, pero sin voto, para presentar planteamientos y discutir asuntos que sean de interés para la comunidad y que estén dentro de las facultades del Ayuntamiento.

De acuerdo con el documento oficial, el objetivo es fomentar la participación directa de la ciudadanía y permitir que los integrantes del Ayuntamiento conozcan las opiniones de los habitantes. Estas propuestas podrán ser consideradas al momento de analizar y dictaminar resoluciones municipales.

El gobierno municipal señala que el Cabildo Abierto también busca funcionar como un vínculo entre las autoridades y los habitantes, principalmente para conocer problemas que afectan a las comunidades y escuchar posibles propuestas de solución.

Las personas interesadas en participar deberán presentar su solicitud ante la Secretaría del Ayuntamiento, ubicada en el Palacio Municipal, en Nicolás Bravo, sin número, colonia Centro, Huixquilucan de Degollado.

El registro estará abierto del martes 11 al lunes 24 de agosto de 2026. La atención será de lunes a jueves de 09:00 a 17:00 horas, mientras que los viernes será de 09:00 a 15:00 horas.

Entre los requisitos se encuentra ser habitante o vecino de Huixquilucan y presentar por escrito una solicitud de participación. En ella se deberá incluir el nombre del ciudadano o de la persona que promueva la petición, un domicilio para recibir notificaciones dentro del municipio, los planteamientos o solicitudes que se quieran realizar y, de ser posible, las disposiciones legales en las que se sustente la petición.

También será necesario presentar la documentación que respalde la solicitud y entregar una copia de una identificación oficial con fotografía al momento de realizar el registro.

Sin embargo, no todas las peticiones podrán ser consideradas. La convocatoria señala que no se recibirán solicitudes que no sean competencia del Ayuntamiento, que pretendan iniciar procedimientos relacionados con materias reguladas por el Código Administrativo del Estado de México o que involucren asuntos de carácter particular, personal o familiar.

Tampoco serán aceptadas peticiones relacionadas con la transmisión de propiedad o posesión de bienes municipales, afectaciones a derechos de terceros o determinados trámites y autorizaciones que corresponden a otras autoridades.

Entre estos casos se encuentran concesiones de servicios públicos, autorizaciones de conjuntos urbanos, licencias de uso de suelo y algunas factibilidades, además de asuntos que sean competencia del gobierno federal o estatal.

La sesión se llevará a cabo en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, ubicado en la cabecera municipal de Huixquilucan, que será establecido como recinto oficial para esta actividad.

La convocatoria también establece reglas para los participantes y sus acompañantes. Durante la sesión deberán ocupar los lugares asignados, mantener respeto y compostura y evitar alterar el orden. Los ciudadanos participantes no podrán intervenir en las deliberaciones propias del Ayuntamiento.

En caso de presentarse alguna conducta que altere el desarrollo de la sesión, la Secretaría del Ayuntamiento podrá solicitar que se restablezca el orden y, si fuera necesario, pedir el desalojo del salón con apoyo de la fuerza pública.

La convocatoria entró en vigor el 11 de agosto de 2026 y su difusión dentro del territorio municipal estará a cargo de la Secretaría del Ayuntamiento. Con esta sesión, Huixquilucan busca mantener un mecanismo de participación ciudadana en el que los habitantes puedan plantear asuntos de interés comunitario directamente ante las autoridades municipales.