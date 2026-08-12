Se desata incendio por explosión de tanque de gas en inmediaciones de la Línea 2 del Cablebús (Redes sociales)

Se presentó una intensa movilización de elementos de seguridad de la Ciudad de México y del servicio de emergencia en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de emergencia recibieron una llamada en la que se daba aviso de una explosión de un tanque de gas, perteneciente a uno de los puestos de comida ubicados en el paradero de la estación de sistema de Transporte Colectivo Metro, Santa Martha.

¿Dónde se ubicó el incendio del paradero Santa Martha?

El incendio se originó muy cerca de la Línea 2 del Cablebús, en el cruce de Zaragoza y Siervo de la Nación, lo que alertó a los ciudadanos.

A través de las redes sociales se difundieron diversos videos donde se puede observar una gran columna de humo y distintos puestos semifijos en llamas, las cuales se extendieron a algunos negocios aledaños en los que se ven prendas de vestir.

Columna de humo ocasionada por un incendio en Santa Martha alcanza cabinas del Cablebús

También, se aprecia como usuarios del transporte público y transeúntes se alejan de la zona, ante el temor de una emergencia mayor. El huno negro que se contempló, alcanzó las cabinas del Cablebús, sin embargo, no se registraron interrupciones en el servicio.

¿Hubo lesionados en el incendio del paradero de Santa Martha?

Ante los hechos las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales. Solo una persona fue atendida en el lugar por inhalación de humo, pero no requirió su traslado a un hospital.

Esta emergencia movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México que se trasladaron hasta el sitio para controlar las llamas y evitar que se extendiera hacia otros negocios o instalaciones cercanas.

¿Cuál fue el reporte de los bomberos por la explosión afuera de la Línea A del metro?

Más tarde el titular del cuerpo de bomberos informó que el fuego inició por una falla en la manguera de un cilindro de gas LP. Asimismo, se detallo que al extinguir el fuego los elementos realizan labores de remoción de escombros y enfriamiento.