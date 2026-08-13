Atizapán mantiene coordinación entre gobiernos para fortalecer la seguridad

El Gobierno de Atizapán de Zaragoza realizó una nueva Mesa de Paz, un espacio de coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno para dar seguimiento a las acciones de seguridad y prevención en el municipio.

Durante la reunión se revisaron distintos temas relacionados con la seguridad de la población y se plantearon acciones para fortalecer la vigilancia y la atención de situaciones que requieren intervención de las autoridades.

La Mesa de Paz tiene como objetivo mantener una comunicación constante entre las instituciones encargadas de la seguridad, con el propósito de coordinar esfuerzos y mejorar la respuesta ante diferentes situaciones que puedan presentarse en el municipio.

Entre los temas abordados se encuentra el reforzamiento de las acciones de prevención y vigilancia en distintas zonas de Atizapán.

Las autoridades también comparten información sobre situaciones que requieren atención y dan seguimiento a los casos identificados durante las reuniones, con la intención de mantener una respuesta coordinada.

Otro de los puntos considerados es la atención de emergencias. Para ello, las instituciones participantes revisan los mecanismos de coordinación que permitan mejorar los tiempos y la capacidad de respuesta ante cualquier situación que pueda representar un riesgo para la población.

Durante estas reuniones también se evalúan las estrategias que se han implementado en materia de seguridad y se revisan aquellos aspectos que pueden ser fortalecidos.

El gobierno municipal señaló que el trabajo conjunto entre las autoridades es una parte importante de la estrategia de seguridad, debido a que permite intercambiar información y establecer acciones de manera coordinada.

La participación de los tres órdenes de gobierno busca evitar que las instituciones trabajen de manera aislada y, en cambio, puedan compartir información para atender los problemas de seguridad que se presentan en el territorio municipal.

Además de las acciones de vigilancia, las autoridades mantienen como uno de los objetivos principales la prevención de delitos y la atención de las situaciones que afectan a las comunidades.

La Mesa de Paz se realiza como parte de las reuniones de seguimiento que mantienen las autoridades para revisar las condiciones de seguridad y establecer nuevas acciones cuando sea necesario.

El Gobierno de Atizapán destacó que la seguridad es un trabajo que debe mantenerse de manera permanente y que requiere la participación coordinada de las instituciones.

En este sentido, las reuniones permiten evaluar los resultados de las estrategias y definir los pasos que se seguirán para atender las necesidades de la población.

También se busca mantener una relación cercana con la ciudadanía, ya que conocer las situaciones que enfrentan los habitantes permite identificar zonas o problemas que requieren mayor atención.

Las autoridades señalaron que la coordinación continuará para fortalecer las tareas de prevención, vigilancia y respuesta ante emergencias.

El objetivo es mantener acciones permanentes que permitan mejorar las condiciones de seguridad en Atizapán de Zaragoza y generar una mayor capacidad de respuesta de las instituciones.

La Mesa de Paz representa así uno de los espacios en los que se da seguimiento a las acciones de seguridad y se coordinan los esfuerzos de los gobiernos municipal, estatal y federal.

El gobierno municipal reiteró que la seguridad se construye todos los días y que la coordinación entre autoridades y ciudadanía es necesaria para continuar mejorando las condiciones de seguridad en Atizapán.