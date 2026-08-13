Delfina Gómez conmemora 112 años de los Tratados de Teoloyucan





La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez encabezó la ceremonia por el CXII aniversario de la firma de los Tratados de Teoloyucan, suscritos el 13 de agosto de 1914 y considerados un antecedente para la reorganización institucional del país tras la etapa bélica de la Revolución Mexicana.

El acto se realizó en las instalaciones de la 22/a. Zona Militar y reunió a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, autoridades militares, integrantes del gabinete estatal y representantes municipales.

En representación de los tres poderes del Estado, el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, señaló que la coordinación entre instituciones es un elemento para fortalecer las condiciones de paz y seguridad en la entidad.

Sostuvo que los acuerdos de Teoloyucan marcaron un momento en el que la negociación y la construcción de instituciones permitieron avanzar hacia una nueva etapa política del país.

Destacan coordinación en seguridad

Cristobal Castañeda afirmó que el gobierno estatal busca mantener este principio mediante una estrategia de seguridad regionalizada en las zonas norte, sur y oriente del Estado de México.

Esta estrategia, dijo, se desarrolla en coordinación con los 125 municipios y se encuentra alineada con la política de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El secretario sostuvo que la coordinación interinstitucional es necesaria para fortalecer la seguridad y la legalidad en la entidad, al tiempo que destacó el papel de las instituciones en la atención de las demandas de la población.

Durante la ceremonia también se hizo referencia al significado histórico de los Tratados de Teoloyucan, mediante los cuales se formalizó la disolución del Ejército Federal y la entrega de la Ciudad de México a las fuerzas constitucionalistas, en el contexto de la Revolución Mexicana.

Como parte del programa conmemorativo, Aldo Chimal Moreno, integrante del Servicio Militar Nacional, realizó la declamación de la poesía Honor que Perdura. Posteriormente se llevó a cabo el Toque de Silencio, a cargo de la Banda de Guerra Monumental, y la interpretación de la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado de México.