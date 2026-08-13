“Hemos tenido avances”: vecinos de Neza y Ecatepec confirman baja en percepción de inseguridad en Zona Oriente del Edoméx

Habitantes de Ecatepec y Nezahualcóyotl reconocen algunos avances en materia de seguridad, aunque señalan que todavía existen problemas que deben ser atendidos en la Zona Oriente del Estado de México.

“No vamos a decir que todo en general está bien, pero en los últimos años sí ha habido alguna mejoría”, comentó un vecino de Ecatepec al hablar sobre los cambios que ha observado en su municipio.

En Nezahualcóyotl, la percepción es similar. Un habitante consideró que todavía existen situaciones que resolver, pero reconoció que se han registrado avances.

“No creo que todo se haya solucionado, o sea, que estemos perfectamente, pero creo que hemos tenido avances y vamos progresando poco a poco”, expresó.

Los testimonios coinciden con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que registró una reducción en la percepción de inseguridad en municipios del Estado de México durante el segundo trimestre de 2026.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, la percepción de inseguridad en el Estado de México pasó de 74.2 por ciento en marzo a 67 por ciento en junio. Esto representa una disminución de 7.2 puntos porcentuales.

La reducción se presentó en los ocho municipios mexiquenses considerados en la medición.

Nezahualcóyotl registró la mayor disminución, con una caída de 14.2 puntos porcentuales. Le siguieron Atizapán de Zaragoza, con 10.8 puntos, y Naucalpan, con 9.8 puntos porcentuales menos.

En el caso de Ecatepec, uno de los municipios con mayor población de la entidad, el indicador pasó de 87.6 por ciento en marzo a 78.7 por ciento en junio.

La cifra representa una reducción de 8.9 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad entre los habitantes consultados.

Los resultados fueron retomados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la “Mañanera del Pueblo”, donde también se presentaron testimonios de habitantes de Ecatepec y Nezahualcóyotl sobre los cambios que han observado en sus comunidades.

La mandataria señaló que la estrategia de seguridad implementada en la Zona Oriente del Estado de México comienza a reflejarse en la percepción de los ciudadanos.

Sin embargo, los propios habitantes reconocen que la disminución de la percepción de inseguridad no significa que todos los problemas hayan desaparecido.

En Ecatepec, el vecino consultado señaló que todavía existen situaciones que generan preocupación entre la población, pero consideró que se han observado cambios durante los últimos años.

En Nezahualcóyotl también se mantiene una percepción de avance gradual, aunque con la idea de que las autoridades deben continuar con las acciones de seguridad.

A los resultados de la ENSU se suma el comportamiento de los delitos de alto impacto en la entidad. De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer semestre de 2026 estos delitos disminuyeron 30 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

Estos datos forman parte de los indicadores utilizados por las autoridades para evaluar los resultados de las acciones de seguridad implementadas en el Estado de México.

La reducción en la percepción de inseguridad representa uno de los cambios registrados durante el segundo trimestre del año y coloca a municipios como Nezahualcóyotl y Ecatepec dentro de las localidades que presentaron una disminución en este indicador.

Para los habitantes consultados, el cambio todavía debe mantenerse y traducirse en mejores condiciones para quienes viven y trabajan en la Zona Oriente.

Aunque reconocen avances, también consideran necesario continuar con acciones de seguridad para evitar que los delitos vuelvan a aumentar y lograr que la población tenga mayor confianza para realizar sus actividades cotidianas.