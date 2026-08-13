Tienda Bandai NAMCO llega a CDMX: ¿Dónde estará ubicada y cuándo abrirá?

Tienda Bandai NAMCO en CDMX El establecimiento ha sido descrito como un “paraíso para coleccionistas”.

La tienda Bandai NAMCO abrirá una sucursal en la Ciudad de México este 2026, convirtiéndose no sólo en la primera tienda física del conglomerado japonés en el país, sino de toda América Latina. Esta pronta inauguración representa un paso más en la expansión de la cultura pop japonesa más allá de las fronteras, así como facilitará el acceso de fanáticas y fanáticos mexicanos a diversos artículos de colección.

A pesar de que México ya cuenta con Bandai Collectors Shop, plataforma web oficial de comercio digital, la tienda física agilizará la obtención de los productos al mismo tiempo que ofrecerá a sus clientes en el país una experiencia completa del coleccionismo japonés.

Tienda Bandai NAMCO en CDMX: ¿dónde estará y cuándo es la inauguración?

Las tiendas físicas del conglomerado nipón se han extendido alrededor del mundo en los últimos años, teniendo una importante presencia en países como China, Filipinas, Estados Unidos, Reino Unido y España. A pesar del enorme éxito recibido en estas regiones, Bandai NAMCO finalmente notó el enorme mercado latinoamericano, lo que derivó en la creación de la primera tienda física de América Latina y cuya sede se encontrará en, nada más y nada menos, que la Ciudad de México.

De acuerdo con la información oficial del establecimiento, la tienda Bandai NAMCO de CDMX se inaugurará el viernes 21 de agosto de 2026, por lo que los y las coleccionistas de México han expresado su entusiasmo difundiendo la información de la apertura en redes sociales para mostrar al conglomerado la cantidad de seguidores que posee en terreno mexicano.

La tienda japonesa está ubicada en la calle Nápoles 33, Colonia de Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

¿Cuáles son los artículos que venderá la tienda Bandai NAMCO de CDMX?

La tienda ha finalizado los detalles de su inauguración, por lo las fotografías del logo oficial y los artículos de colección vistos a través de las vitrinas ya circulan en distintas cuentas fanáticas, lo que únicamente ha generado mayor expectativa por los productos de colección que a partir de ahora serán más sencillos de conseguir para la población fanática mexicana.

Hasta el momento, se desconoce el catálogo completo que ofrecerá la tienda física Bandai NAMCO en CDMX, sin embargo, la franquicia es altamente reconocida por sus artículos de Gashapon, Tamagotchi, Dragon Ball, Tamashii Nations y Gundam, además de ofrecer diversas líneas de colección de personajes de anime, videojuegos, ropa temática, accesorios y peluches.