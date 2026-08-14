Lamenta Kenia López que se incluya a presidenta de Diputados en lista de enemigos del régimen

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López

La presidenta de Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, calificó como una muestra de autoritarismo el listado de personas difundido por la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde y lamentó que se coloque a la titular de uno de los poderes de la Unión como enemiga del régimen.

Advirtió que las listas utilizadas para estigmatizar a personas han tenido consecuencias graves para los derechos humanos y la democracia.

“La consejera jurídica rebasó un límite ético y demuestra un talante autoritario terrible”, afirmó.

Insistió en que con esa lista se rebasó un límite ético al incluirla con nombre y apellido, junto con ciudadanos, periodistas y actores políticos.

López Rabadán subrayó que, como presidenta de la Cámara de Diputados y representante de uno de los poderes del Estado mexicano, siempre se ha conducido con respeto hacia la presidenta de la República.

Respecto al retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la diputada reconoció que se trata de una decisión soberana de Estados Unidos, país que tiene la facultad de determinar quién puede ingresar a su territorio.

¿ACTIVIDADES DELICTIVAS?

Sin embargo, sostuvo que sería importante conocer las razones concretas de la decisión, particularmente porque entre los supuestos que pueden derivar en el retiro de una visa se encuentran actividades delictivas, riesgos para la seguridad pública o vínculos con organismos considerados terroristas por Estados Unidos.

“Una vez que ve uno la lista o las posibilidades de por qué te podrían retirar la visa, pues sí es preocupante pensar que un mexicano se ubique en uno de esos supuestos”, expresó.

La presidenta de la Mesa Directiva también llamó a mantener una relación institucional y respetuosa con Estados Unidos, al destacar que es el principal socio comercial de México y el país donde reside la mayor comunidad de mexicanos después de nuestro territorio.

En otro tema, al ser cuestionada sobre el posible proceso de desafuero contra el senador priista Alejandro Moreno, López Rabadán señaló que existe una discusión pendiente en la Cámara de Diputados y que corresponderá a los grupos parlamentarios fijar su posición.

Ante la pregunta sobre una posible persecución política, la presidenta de la Mesa Directiva señaló que existe un “rasero distinto” en la aplicación de la justicia, al advertir que mientras Ernesto Ruffo está en la cárcel, hoy claramente se acompaña a unos y se señala y se encarcela a otros. Afirmó que esta diferencia evidencia un trato desigual que no corresponde con el principio de justicia que debe prevalecer.