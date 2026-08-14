CFE conmemora 89 años con una nueva etapa de fortalecimiento energético

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) conmemoró este 14 de agosto su aniversario número 89, con una celebración en la que participaron trabajadoras y trabajadores de distintas áreas de la empresa pública y enlaces desde diferentes puntos del país.

Durante el encuentro se destacó la historia de la CFE y su papel dentro del desarrollo de México, así como los cambios que actualmente enfrenta la institución para atender las necesidades de energía de la población. La celebración se realizó en el marco del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, administración en la que la CFE mantiene un papel importante dentro de la política energética nacional.

De acuerdo con el comunicado, la empresa pública atraviesa una etapa de transformación y fortalecimiento con el objetivo de responder al crecimiento de la demanda eléctrica y a las necesidades que tendrá el país durante los próximos años. La CFE señaló que uno de los principales objetivos de esta nueva etapa es mejorar la calidad del servicio que reciben los usuarios y fortalecer la atención que se brinda directamente a la población.

A 89 años de su creación, la institución busca mantener su presencia en diferentes regiones del país y continuar con los trabajos relacionados con la generación, transmisión, distribución y suministro de energía eléctrica.

Durante la conmemoración también se resaltó la importancia del trabajo que realizan diariamente miles de empleados de la empresa, quienes participan en diferentes áreas relacionadas con el servicio eléctrico.

La celebración permitió reunir a trabajadores de distintas partes de México, quienes participaron mediante enlaces desde diferentes puntos del territorio nacional.

La CFE indicó que las acciones que actualmente desarrolla están acompañadas por inversiones y proyectos destinados a fortalecer su infraestructura y mejorar sus resultados.

Estos trabajos forman parte de una estrategia que busca preparar al sistema eléctrico mexicano para las necesidades actuales y futuras, considerando también el crecimiento de las ciudades, las actividades productivas y el aumento en el consumo de energía.

La empresa pública señaló que esta etapa tiene como uno de sus principales enfoques colocar a las personas en el centro de la atención, por lo que la calidad del servicio y la respuesta a las necesidades de los usuarios forman parte de las prioridades.

La conmemoración de los 89 años también sirvió para recordar la trayectoria de la Comisión Federal de Electricidad desde su creación y su participación en el proceso de electrificación y desarrollo del país.

A lo largo de sus décadas de existencia, la CFE se ha convertido en una de las instituciones más importantes relacionadas con el sector energético mexicano y mantiene presencia en prácticamente todo el territorio nacional.

En el comunicado se destacó que la empresa continuará trabajando para fortalecer sus capacidades y atender los retos que representa el futuro energético de México.

La visión planteada por el actual gobierno federal contempla que la CFE tenga un papel estratégico dentro de la política energética, al mismo tiempo que se busca mejorar las condiciones del servicio para los usuarios.

En este contexto, las inversiones y los proyectos de infraestructura serán elementos importantes para mantener la operación del sistema eléctrico y responder a una mayor demanda

La celebración del aniversario número 89 reunió finalmente a trabajadores de diferentes áreas, quienes participaron en un acto que destacó tanto la historia de la institución como los retos que enfrentará en los próximos años.

Con esta conmemoración, la CFE inició un nuevo año de trabajo con el objetivo de fortalecer su presencia en el territorio nacional, mejorar la atención a los usuarios y contribuir al desarrollo energético de México.