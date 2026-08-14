Superpeso rompe la barrera de los 17 y afianza la mayor apreciación en dos años

Peso Mexicano

El peso mexicano superó la barrera de las 17 unidades por dólar, para mantenerse en máximos desde finales de mayo de 2024. El movimiento, respaldado por una caída del dólar a nivel global tras datos económicos de Estados Unidos, colocó a la moneda local cotizando a 16.98 pesos por dólar, generando una ganancia del 0.25% frente a los 17.02 pesos de la unidad del precio de referencia de LSEG del jueves.“Hoy, el peso perforó la barrera de los 17 pesos por dólar, impulsado por el retroceso de la divisa americana, al tiempo que el nerviosismo geopolítico permanece contenido al final de la semana. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 16.95 y 17.06 pesos respectivamente, en el mercado interbancario”, escribió la correduría Monex en un reporte.

De acuerdo con los datos recopilados por el portal financiero Bloomberg, este movimiento representa una apreciación del 0.20% para la divisa nacional, equivalente a una caída de 3.39 centavos para la moneda estadounidense respecto a su cierre previo, confirmando la tendencia a la baja del billete verde en el mercado local.

En avance sostenido del peso mexicano le mantiene en operación muy cerca de sus pisos mínimos desde hace 52 semanas. En lo que va del 2026, la moneda nacional ha acumulado una ganancia del 5.63% frente a su par estadounidense, mientras que en el comparativo a 12 meses, el billete verde ha perdido un 9.60% de su valor frente a la divisa nacional, reflejando un ciclo de apreciación prolongado.

Economía mexicana (Crisanta Espinosa Aguilar)

EL DÓLAR SE DEBILITA

La moneda estadunidense sufre un debilitamiento generalizado en el exterior. El índice dólar, indicador que mide la evolución de esta moneda frente a una canasta de seis divisas principales de economías desarrolladas, se ubicó en 99.64 unidades, reflejando un retroceso del 0.33% durante la sesión matutina y perdiendo terreno frente a sus principales cruces. A decir de algunas firmas financieras, el retroceso del dólar responde a las constantes amenazas arancelarias de la política trumpista y al clima de incertidumbre que genera la prolongada campaña del Departamento de Guerra sobre Irán. En medio de esta inestabilidad surge en el mercado el interés por monedas emergentes como la divisa mexicana.

Al respecto, Grupo Financiero Monex que si la paridad cambiaria concluye la jornada en sus niveles actuales, el peso anotaría una ganancia semanal del 0.81% frente al billete verde.