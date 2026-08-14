Embajada de México en Colombia informa que una pareja de mexicanos no ha podido ser localizada en Pereira

La Embajada de México en Colombia informó que una pareja de mexicanos que se encontraba en la Alcaldía de Pereira se encuentran en estado de no localizados tras el terremoto de 7.4 ocurrido el pasado lunes.

La representación destacó que mantiene comunicación con la familia de los connacionales para brindarles todo el apoyo y acompañamiento.

Se dio a conocer que desde que se tuvo conocimiento del caso, se ha transmitido la prioridad ante el Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional, canalizada por la agregaduría de la SEDENA adscrita a esa Embajada.

Adicionalmente se ha activado una red de contactos particulares para el rastreo y validación en centros hospitalarios. También se sostuvo una reunión de alto nivel con el alcalde de Pereira para revisar avances generales y abordar este caso de forma específica, por lo que fue asignado un enlace para su búsqueda in situ.

Asimismo, se realizaron las gestiones necesarias para la inclusión oficial de la pareja en la lista de desaparecidos y se estableció coordinación directa con grupos de rescate de la Cruz Roja Colombiana.

Familiares viajan en busca de información

De acuerdo con la agencia EFE, los mexicanos desaparecidos fueron identificados como Mario Zapata y Brenda Flores, cuyos familiares se trasladaron a la zona cero en Pereira en búsca de información que les ayude a localizarlos.