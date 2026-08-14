Tragedia en Interlomas: cae espectacular gigante sobre camioneta… ¿qué sucedió y cuántos heridos hay?

Cae anuncio sobre camioneta en Interlomas Se registra "asentamiento vehicular" en Interlomas por caída de un espectacular sobre camioneta, anunció C5 a través de redes sociales.

Mediante redes sociales, la cuenta oficial de Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México reportó la caída de un anuncio espectacular sobre una camioneta que transitaba la vía vehicular este viernes 14 de agosto.

En el video captado por el centro y difundido en X, antes Twitter, puede verse el momento en el que el espectacular se desprende e impacta contra una camioneta blanca, sobresaltando también a transeúntes que caminaban por la zona donde el accidente se produjo.

¿Qué pasó en Interlomas hoy 14 de agosto? Así fue la caída del espectacular sobre una camioneta

Este viernes 14 de agosto, alrededor de las 11:41 horas, la cuenta oficial de C5 del Estado de México en X reportó la caída de un anuncio espectacular sobre una camioneta que transitaba la ruta vehicular frente a Paseo Interlomas municipio de Huixquilucan.

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Se registra asentamiento vehicular de aprox. 2 km, en vialidad de la Barranca, en Paseo Interlomas, municipio de Huixquilucan, derivado de un percance vehicular.



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✅Reduce tu velocidad.

✅Respeta las indicaciones de tránsito.… pic.twitter.com/Iodj1h5JsT — C5 Estado de México (@C5Edomex) August 14, 2026

De acuerdo con el centro, este accidente generó el asentamiento vehicular de aproximadamente 2 kilómetros en la zona afectada, debido a que los elementos de emergencia acudieron al punto para auxiliar posibles personas heridas.

El video captado y difundido por C5 mostró el momento exacto del impacto, en el cual puede apreciarse que la punta de la estructura golpeó por completo el vehículo. Sin embargo, el espectacular no dañó a ninguna de las personas transeúntes que caminaban la zona del incidente ni a los trabajadores de obras cercanos, quienes corrieron al momento de manifestarse el suceso.

¿Hay muertes o heridos tras caída del espectacular en Paseo Interlomas?

Medios han reportado la muerte de la conductora de la camioneta que fue aplastada por el espectacular que cayó este viernes 14 de agosto en el municipio Huixquilucan, sin embargo, las autoridades correspondientes no han confirmado el deceso en sus canales oficiales.

Por otra parte, tampoco se ha comunicado presencia de personas heridas tras el accidente. Es importante mantenerse al tanto únicamente de las cuentas oficiales de los organismos correspondientes en caso de actualización.