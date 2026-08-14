Evitan pago de más de 5.5 millones de pesos por intentos de extorsión en Edomex





El Gobierno del Estado de México informó que entre el 6 y el 12 de agosto se evitó el pago de 5 millones 578 mil 606 pesos relacionado con intentos de extorsión, a partir de la atención de denuncias ciudadanas y la intervención de la Policía Cibernética.

En la sesión de la Mesa de Paz, las autoridades reportaron la atención de 744 denuncias relacionadas con distintas modalidades de delitos telefónicos y electrónicos.

Del total, 275 casos correspondieron a fraude telefónico y 246 a extorsión telefónica, mientras que 44 fueron por llamadas maliciosas y 24 por amenazas.

También se registraron 11 denuncias por extorsión electrónica, dos por intentos de extorsión mediante el cobro de derecho de piso y dos por extorsión directa. Las 140 denuncias restantes fueron clasificadas dentro de otras modalidades

Llaman a denunciar intentos de extorsión

La gobernadora Delfina Gómez señaló que la denuncia ciudadana permitió la intervención de las autoridades para evitar que las víctimas realizaran los pagos solicitados.

“Gracias a las acciones de la Policía Cibernética, se evitó el pago de más de 5 millones 500 mil pesos en intento de extorsión”, señaló la mandataria en un mensaje difundido en redes sociales.

Desde la Mesa de Paz, Gómez Álvarez llamó a reportar los intentos de extorsión a través de la línea 089, la cual, de acuerdo con el gobierno estatal, opera las 24 horas del día durante todo el año y permite realizar denuncias de manera anónima.

“La denuncia es esencial para combatir la extorsión”, indicó la gobernadora, quien pidió a la población utilizar este mecanismo cuando sea víctima de este delito o tenga conocimiento de un caso.

Participan autoridades de seguridad

La sesión de la Mesa de Paz contó con la participación del secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, y el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo.

También asistió Maricela López Urbina, secretaria técnica de la Mesa de Paz, además de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia.

El gobierno estatal indicó que las acciones contra la extorsión forman parte de los trabajos de coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia para atender las denuncias y evitar afectaciones al patrimonio de la población.