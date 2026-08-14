¿Trabajas en Santa Fe? Estas serán las dos estaciones de la Línea 12 del Metro CDMX que conectarán con Observatorio

Ubicado al poniente de la Ciudad de México, Santa Fe es un importante centro financiero, comercial y residencial entre las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón, caracterizado por sus elegantes rascacielos, corporativos internacionales y, debido a ello, el “Mordor” de miles de personas trabajadoras que, a diario, tienen que afrontar una verdadera travesía del transporte público para llegar a su trabajo en tiempo y forma.

A pesar de que el trayecto mejoró desde que la estación Observatorio del Tren El Insurgente finalmente completó sus obras e inauguró su funcionamiento a principios de este año, la conexión con Santa Fe sigue excediendo las dos horas para muchos mexicanos y mexicanas, por lo que el Gobierno mexicano emprenderá la extensión de la Línea 12 hasta la estación origen de la Línea 1 del Metro CDMX, con el objetivo de facilitar el recorrido.

Expansión de la Línea 12 CDMX: ¿qué estaciones conectarán con Observatorio?

La ampliación de la Línea 12 del Metro, entre Mixcoac y Observatorio, contempla un recorrido de aproximadamente 4.6 kilómetros que llevará a la llamada “línea dorada” hasta uno de los principales puntos de conexión de la Ciudad de México: la estación Observatorio, de la Línea 1 del Metro CDMX.

Este proyecto, anunciado por las autoridades desde 2016, sumará tres estaciones a la línea más reciente de la capital mexicana, las cuales serán:

Valentín Campa.

Álvaro Obregón.

Observatorio.

Dicho trayecto comenzará en Mixcoac, donde actualmente termina la Línea 12, y continuará hacia el poniente con las estadiones Valentín Campa y Álvaro Obregón antes de llegar a Observatorio, transformando esta última en la terminal de la ruta.

Tal infraestructura permitiría ampliar las alternativas de traslado para habitantes de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, además de facilitar la conexión con otros sistemas de transporte que convergen en la zona.

¿Cuándo estará lista la extensión de la línea dorada hasta Observatorio de la Línea 1?

Aunque en 2016 se anunció que la obra concluiría en septiembre de 2017, el proyecto de ampliación de la Línea 12 acumuló años de retrasos. Una revisión publicada en 2025 señalaba que la falta de presupuesto fue uno de los principales factores que frenaron los trabajos, además de procesos legales relacionados con predios y la falta de prioridad que tuvo dicha extensión de transporte durante distintas administraciones.

Según informaicón publicada por el medio El Sol de México, Andrés Lajous —actual director de la Agencia de Trenes y Transporte Público—, informó que el retraso del proyecto se extenderá hasta 2029, a pesar de haber completado ya el túnel.

Este cambio responde a la complejidad de los trabajos pendientes y a la necesidad de completar las instalaciones que permitirán poner en servicio el nuevo tramo de la Línea 12 del Metro CDMX hasta la estación Observatorio.

Al mismo tiempo, la ruta que recorrerá la expansión atraviesa una zona que anteriormente fue utilizada como mina a cielo abierto y que posteriormente recibió relleno compuesto por cascajo y otros materiales de baja resistencia, lo que obligó al proyecto a modificar procedimientos de excavación y avanzar con especial precaución para evitar afectaciones tanto al túnel como a las viviendas ubicadas en la superficie.

De esta manera, el sueño de acercar a miles de personas a sus sitios de trabajo en Santa Fe... sigue siendo sólo un sueño que no alcanzará la realidad hasta tres años en el futuro, si no surgen nuevos retrasos.