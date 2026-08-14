Vinculan a proceso a despojador de la Morelos

Detenido Oscar "N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Oscar “N”, sujeto que junto a otras 12 personas habrían ingresado sin autorización a un inmueble de la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc, sobre el que ya existía una sentencia de extinción de dominio a favor del Estado.

Este sujeto permanecerá en prisión preventiva, por su probable participación en el delito de despojo agravado.

Oscar “N” incumplió las medidas cautelares que le habían permitido continuar su proceso en libertad, entre ellas la prohibición de acercarse al inmueble relacionado con la investigación.

Ante ello, el agente del Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión en su contra y, el 11 de agosto, agentes de la PDI, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), lo localizaron y aprehendieron en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México