Arranca en Coyoacán operativo de chatarrización; suman 9 mil acciones

Operativo Operativo de chatarrización en Coyoacán. (Alcaldía Co)

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, dio el banderazo del dispositivo de chatarrización, con el objetivo de retirar vehículos abandonados de las calles de la demarcación y contribuir a la recuperación del espacio público.

Con este dispositivo suman casi nueve mil acciones en 65 operativos realizados desde el inicio de la primera administración del alcalde Giovani Gutiérrez, periodo en el que se han realizado 13 mil visitas oculares, apercibido a siete mil 519 vehículos y retirado mil 412 unidades con grúa para su ingreso al depósito vehicular.

Este operativo es realizado en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), la Subsecretaría de Control de Tránsito y fuerzas federales.

“Acciones como estas hacen que Coyoacán esté trascendiendo, que podamos vivir mejor. Estos dispositivos implementados desde 2021 se enmarcan también en la exitosa política de seguridad Escudo Coyoacán. Siempre hay coordinación, por supuesto, con el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, porque nosotros sabemos trabajar de la mano”, indicó el alcalde.

Gutiérrez Aguilar destacó que estas acciones permiten atender de manera oportuna vehículos abandonados que pueden convertirse en focos de inseguridad e insalubridad, además de contribuir al mejoramiento de la imagen urbana y favorecer el libre tránsito en las calles de la demarcación.

“Así nosotros seguimos con el compromiso firme de rescatar el espacio público. Hoy tenemos un Coyoacán más limpio, más seguro, más ordenado”, subrayó.

La directora general de Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, explicó que el programa no consiste únicamente en retirar vehículos de la vía pública, sino en atender una problemática que requiere seguimiento y coordinación entre distintas autoridades.

“Por ello, existe un compromiso y una coordinación permanente con el Gobierno de la Ciudad y, mes con mes, nos programan jornadas de dos a tres días para llevar a cabo los arrastres correspondientes, atendiendo aquellos vehículos que previamente fueron identificados por los compañeros del área correspondiente y apercibidos, y que cumplen con los criterios establecidos de prioridad uno”, puntualizó.